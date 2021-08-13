Евгений Шаронов: «49-й – судьба моя»

6 августа ушел на заслуженный отдых начальник самого большого цеха АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» – сборочного 49-го Евгений Шаронов, возглавлявший подразделение последние 10 лет.

С Евгением Владимировичем удалось пообщаться в последний рабочий день. 49-й один из самых сложных цехов, где собирают гироскопы – основу всех выпускаемых предприятием специзделий.

– Евгений Владимирович, в Вашей трудовой книжке записи только АПЗ. 42 года стажа! Как так получилось?

– После школы поступил в Арзамасский филиал Московского авиационного института. Потом служба в армии – два года в Дагестане в ракетных войсках стратегического назначения. Укрепил, так сказать, полученные в институте теоретические знания на практике.

Отслужив, в 1979 году не раздумывая пришел на завод. Начинал в цехе №41 инженером-регулировщиком, затем начальником БТК, заместителем начальника цеха. Это было очень интересное время: совершенно новое направление работы – освоение систем управления летательными аппаратами. Работали под руководством опытных, талантливых и фантастически трудолюбивых специалистов – главного инженера А.П. Червякова и начальника цеха Н.М. Молчкова, которого называли «инженером человеческих душ».

– Сколько трудовых лет Вы посвятили цеху №49?

– Судьба трижды приводила меня в этот цех. Первый раз мне предложили возглавить его в 1988 году. Тогда, в 32 года, стать начальником подразделения в тысячу человек мне показалось слишком рано. Чувствовал, что нужно набираться опыта, и отказался. Работал заместителем начальника сборочного цеха №47.

В годы перестройки перешел в гражданское направление – начальником магнитофонного производства, затем вновь организованного цеха №35. Но через несколько лет вернулся на производство спецтехники в 41-й цех. А в 1998 году по воле судьбы меня вновь направляют в 49-й на должность заместителя начальника цеха, где я и проработал 10 лет.

За это время хорошо изучил специфику подразделения. Потом несколько лет работал в 37-м сборочном с В.И. Солдатенковым. А когда в 2011 году мне во второй раз предложили возглавить уже ставший родным 49-й цех, не раздумывая согласился. Коллектив был знаком, а накопленный к этому времени багаж знаний и опыта позволил без сомнений возглавить уникальное подразделение, по праву именуемое сердцем завода. И еще 10 лет проработал, стоя у руля гироскопии.

– Каково это – руководить основным цехом АПЗ?

– Суть и значимость 49-го в работе всего предприятия хорошо передают слова Анатолия Петровича Червякова: «Сделали гироскопию – сделали изделие!» С чувством этой повышенной ответственности у нас все и работают.

49-й - один из самых сложных цехов, где собирают гироскопы

– Как изменился цех за этот период?

– Когда пришел в 49-й, здесь работало порядка 500 человек, сейчас – 870. За эти годы фактически набрали еще один цех, приличный и солидный. Естественно, выросли и объемы производства. Специалисты у нас высококвалифицированные, им по плечу самые сложные задачи. Освоили новые моторчики, датчики, акселерометры. И сейчас цех продолжает развиваться, осваивать новые виды изделий. Конечно, все это стало возможным благодаря поддержке руководства завода. Всегда и во всем нам шли навстречу. Огромная благодарность за это.

– 49-й по численности сопоставим с целым предприятием. Стоять во главе такого коллектива, наверное, непросто. Какими принципами руководствовались?

– Цех – это прежде всего коллектив, где работают люди. У каждого свои достоинства и недостатки. Самое главное – видеть достоинства человека и грамотно использовать их на благо производства. В этом проявляется уважение к людям. Ко мне на заводе всегда относились хорошо, так и я строил отношения в коллективе не на страхе, а на доверии. А коллектив в нашем цехе всегда был хорошим и работоспособным.

– Подготовили себе достойную смену? Уходите со спокойным сердцем?

– В цехе сформировался грамотный руководящий состав, много молодых ребят, которые хорошо себя зарекомендовали. Всегда советую молодежи ходить в цех, смотреть людям в глаза и беседовать с ними. Сидя за компьютером, можно чувствовать себя фантастическим менеджером, но на самом деле хороший руководитель – тот, кто может решать вопросы, возникающие на производстве. На этом все строится.

– Как проводите свободное время?

– Его пока не было. 6 дней в неделю работа: просыпался в 5 утра и возвращался домой только в 7-8 вечера. Да и семья практически вся работает на заводе. По молодости играл в футбол, волейбол. Люблю командные виды спорта. Сейчас – активный болельщик.

От первого лица

– Выражаю искреннюю благодарность руководству завода – генеральному директору предприятия Андрею Анатольевичу Капустину, председателю Совета директоров Олегу Вениаминовичу Лавричеву, всем директорам по направлениям и коллегам за возможность плодотворной, насыщенной работы на крупнейшем оборонном предприятии города, за помощь и поддержку во всех начинаниях.

Кстати. Приказом генерального директора Евгению Владимировичу Шаронову присвоено звание Почетного ветерана труда АПЗ.

Беседовала Людмила Фокеева

Фото Елены Галкиной и из архива редакции