Делай добро, и оно к тебе вернётся

Движение «Милосердие» на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина существует с 2012 года. Именно с этого времени в проходной установлен ящик по сбору средств для нуждающихся.

Помощь оказывается людям с ограниченными возможностями, тем, кому врачи поставили серьезный диагноз и требуется дорогостоящее лечение, в том числе и за границей, или семьям, которые не в состоянии оплатить операцию.

– Приборостроители никогда не оставались в стороне от чужой беды, – говорит председатель первичной профсоюзной организации предприятия Александр Тюрин. – Если возникала необходимость, мы собирали деньги по цехам, что называется, кто сколько может. 9 лет назад наше движение «Милосердие» стало официально существовать. За это время помощь получили 33 человека, в большинстве случаев это дети с онкологией.

К сожалению, не всех удалось вылечить, но количество спасенных жизней больше, и это радует.

За период с 2012 года по август 2021-го собрано 1 150 000 рублей. За последние два года материальные пожертвования получили 7 семей.

– За помощью к нам обращаются не только приборостроители, – комментирует Александр Николаевич. – Средства перечислялись также жителям города и района. Со всеми знакомлюсь лично, изучаю документы, чтобы исключить факт мошенничества. Всю информацию о ребенке, его диагнозе, необходимой помощи мы размещаем на ящике по сбору средств, публикуем в «Новаторе». Благодаря отзывчивости приборостроителей, наготове всегда есть сумма, которой мы можем кому-то помочь.

И очень приятно получать вести от тех, кому помощь была оказана вовремя. Многие не теряют с нами связь, рассказывают о том, как идет лечение, каких успехов они добились, победив недуг. Особенно радостно за детей, которые вернулись к нормальной жизни, пошли в школу, занимаются спортом и творчеством, а главное, улыбаются.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной