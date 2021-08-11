Похолодает до +23": Узнали, когда закончится жара в Нижнем Новгороде

Нижегородцы ощутят похолодание ужена этой неделе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аномальная жара в Нижнем Новгороде подходит к концу. Уже на этой неделе ожидаются похолодание и дожди. Поэтому нижегородцам не стоит убирать далеко зонты, плащи и теплые вещи. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде в ближайшие дни.

По данным сервиса Яндекс.Погода, резкие изменения ожидаются ближе к концу недели. Так, если в четверг, 12 августа еще будет жарко- до +34 градусов, то на следующий день заметно похолодает – не более +23 градусов днем и до +22 ночью. При этом в утренние и дневные часы синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дожди. Влажность воздуха высокая - до 87%. Ветер ожидается не сильный -до 3,3 метров в секунду.

Осадки продлятся в городе всего один день. На радость дачникам и любителям отдохнуть от рабочей недели за городом, уже в субботу, 14 августа, будет пасмурно, но без дождя. Воздух прогреется до +25 градусов. В ночные часы будет уже не так тепло – до +16. Примерно такая же сухая погода ожидается и в воскресенье – до +27 днем и до +18 ночью.

На следующей неделе ожидается облачная и даже пасмурная погода, возможны и дожди.