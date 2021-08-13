Погода в Нижнем Новгороде в выходные 14-15 августа: Ясно и тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

Рабочая неделя подходит к завершению, а нижегородцы в большинстве своём строят планы на грядущие выходные. Немаловажную роль в их исполнении может сыграть обстановка на улице, поэтому мы расскажем: какая погода ожидается в Нижнем Новгороде 14-15 августа.

В субботу синоптики прогнозируют ясное небо и достаточно высокую температуру в 25 градусов тепла за окном. Осадки не ожидаются, согласно данным Gismeteo. Максимальная скорость ветра достигнет всего семи метров в секунду, поэтому ветреным этот день не назовёшь. К ночи температура практически не опустится: столбики термометров покажут +23 градуса.

Погодные условия сохранятся и в воскресенье: небо ясное, без осадков, скорость ветра не выше семи метров в секунду. Если верить прогнозу, температура поднимется только до +27 градусов Цельсия, что уже принесёт небольшое облегчение, ведь на прошедшей неделе нижегородцев испытывала жара в +34 градуса. Ночью температура понизится до +22.

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