«Все произошло из-за пустяка»: Нижегородец облил жену жидкостью для зажигалки и поджег

Ведется расследование уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

35-летнего жителя Бора подозревают в покушении на убийство своей жены. По данным регионального СУ СКР, инцидент произошел вечером 7 августа. Супруги находились в своей квартире на улице Чугунова. Неожиданно из-за какой-то мелочи чета начала ссориться, да так, что в пылу гнева мужчина принес в комнату бутылек с жидкостью для заправки зажигалок, вылил его на свою благоверную и поджег. Совершив это, подозреваемый скрылся. 43-летняя пострадавшая осталась в квартире одна. Пришедшие родственники обнаружили женщину в тяжелом состоянии и вызвали ей скорую. С термическими ожогами тела пострадавшую госпитализировали и оказали ей необходимую медицинскую помощь. Только благодаря слаженным действиям медиков женщина выжила.

Подозреваемого вскоре нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время мужчине уже предъявили обвинение. Следователь ходатайствовал о заключении предполагаемого виновника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, нижегородка поочередно зарезала трех мужей в одной и той же квартире на территории Канавинского района.