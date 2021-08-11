Партия «Новые люди» предложила ввести лечение по ОМС в частных клиниках на время пандемии

В партии «Новые люди» считают, что российская система здравоохранения бесплатна только формально. Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» разрабатывает законопроект, в соответствии с которым нижегородцы, которые не могут попасть к врачу из-за очередей в поликлиниках, имели бы возможность обратиться в частную клинику по ОМС.

«Пандемия коронавируса потребовала максимальной концентрации сил врачей. Но медики - живые люди. Разумеется, времени катастрофически не хватает, возникают очереди на запись к специалистам. Помимо ковида существуют и другие болезни, требующие оперативной помощи. И есть те, кто не может позволить себе лечиться в дорогостоящих частных клиниках», - говорит руководитель нижегородских Новых людей Михаил Холин.

Нижегородцы жалуются, что даже к терапевтам в государственных поликлиниках запись на месяц вперед, а к узким специалистам и вовсе не попасть. Некоторые больные вынуждены идти и стоять в очереди, что только усугубляет эпидемиологическую обстановку. Такая ситуация сложилась не только в Нижнем Новгороде, а по всей стране.

Руководитель нижегородских Новых людей Михаил Холин. Фото: партия "Новые люди"

В партии «Новые люди» уверены, что вопрос можно решить с помощью средств региональных фондов обязательного медицинского страхования. Предложение Новых людей простое: если человек не может попасть к врачу в течение двух недель, он может обратиться в частные клиники, с которыми у региональных властей должны быть договоры.

Получить услугу в платной клинике будет можно, если на сайте поликлиники, к которой прикреплен пациент, нет свободных дат и времени приема специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частное медицинское учреждение и сможет записаться, а услуги оплатит государство.

В партии «Новые люди» считают, что российская система здравоохранения бесплатна только формально. На деле люди не могут попасть к врачам месяцами, а в коридорах поликлиник возникают стихийные очереди. При этом платить налоги работодатели и предприниматели не перестают.

«Это временная мера, но ее нужно принять как можно скорее. Коронавирус особенно опасен для тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Нельзя запускать болезни. Две, три недели - это слишком долго. Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь, работодатели регулярно платят в фонд ОМС. Но что на деле? Люди вынуждены ждать, рискуя здоровьем. Государство должно оплачивать визиты к врачам частной практики, поскольку альтернативы у людей зачастую нет», - говорит Михаил Холин.