Илья Авербух о карьере гимнасток Авериных: «Следующая Олимпиада – это возможность взять реванш»

Российские спортсмены возмущены судейством на Олимпиаде в Токио. Фото: Михаил Фролов, Reuters

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта Илья Авербух прокомментировал скандал с выступлением российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. По его мнению, судьи были несправедливы к сестрам Авериным, в результате чего российские «художницы» впервые с 1996 года остались без «золота» на Олимпийских играх.

- Нас давно хотели свергнуть с этого пьедестала, - уверен Илья Авербух. - И в итоге это было сделано несправедливо, необъективно. Примерно такой же переход был и в фигурном катании, когда одни правила менялись другими. Большой скандал был в Солт-Лейк-Сити, где я выступал (Илья Авербух в паре с Ириной Лобачевой завоевал «серебро» на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году – прим.), после чего правила в фигурном катании кардинально поменялись. Я не был на месте сестер, но я был в эпицентре похожей истории, которая случилась когда-то в фигурном катании.

Фигурист признался, что смотрел все выступления гимнасток от начала и до конца, и нехорошее предчувствие появилось практически сразу.

- Мысль о том, что что-то неладное, закралась сразу, как только высокие оценки начали ставить израильской спортсменке – бесспорно, талантливой, но допустившей большую ошибку. Потерявшей ленту Линой Ашрам поставили оценку 23,5, а Арине Авериной, допустившей похожую ошибку, поставили всего 19. Было уже понятно, что что-то неладное происходит, - говорит Илья Авербух.

Вместе с тем спортсмен считает, что это не повод опускать руки, и уверен, что у спортсменок Авериных все еще впереди.

- Здесь надо поменять вектор на то, чтобы объединиться вокруг девчонок, поддержать их – я думаю, это сыграет на руку художественной гимнастике. Я верю, что возможностей для самореализации очень много, и, может быть, то, что следующая олимпиада не через четыре, а через три года, - это как раз возможность взять реванш, - подчеркнул он.

Напомним, по результатам выступлений в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио нижегородка Дина Аверина завоевала «серебро», набрав 107,650 баллов. Девушка блистательно выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Ее сестра Арина заняла четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 107, 800 баллов.

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