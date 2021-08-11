Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 августа 2021 года: Порядка 44 тысяч доз вакцины поступит в регион в ближайшие дни
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 537 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области почти достигло 146 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 145 993.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 132 727 человек. За последние сутки выписали 425 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 25 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 325 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, порядка 44 тысяч доз вакцины поступит в Нижегородскую область в ближайшие дни.
815,5 тысячи нижегородцев уже привились от коронавируса.
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