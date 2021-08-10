Художественная подсветка появилась на опорах нижегородской канатной дороги

Нижегородская канатная дорога. Фото: Никита Духник

Архитектурно-художественную подсветку установили на двух опорах Нижегородской канатной дороги. Об этом сообщил местный фотограф Никита Духник на своей странице в Instagram.

- На Гребном канале, на закате и ночью стало еще красивее. Подсветили опоры канатной дороги, - поделился эмоциями автор записи.

Фото: Никита Духник

Фотохудожник нашел в сети информацию, что подсветка должна появиться не на двух, а на трех опорах.

Кстати, аукцион по выбору подрядчика проводился в июле-августе текущего года.

В итоге работы решили доверить компании ООО «Мастер ЛЕД». Необходимо было не только установить осветительные элементы, но и подготовить проектную документацию по ним. Стоимость контракта составила 2,3 миллиона рублей. В техническом задании указано, что на первые две опоры установят по четыре светильника одного типа, на третьей появятся четыре чуть менее энергозатратных светильника. Все они будут светить синим, красным и голубым светом. Полностью подсветка должна быть готова не позднее 17 августа – так указано в договоре.

Фото: Никита Духник

Нижегородцев новость об установке подсветки на канатной дороге, конечно же, порадовала.

- Красиво сделали! – заметил в комментариях @photofoxnn;

- На борской стороне тоже подсветили? – поинтересовался @vova_golovinn.

Фото: Никита Духник

Напомним, к юбилею Нижнего Новгорода также планируется выполнить архитектурную подсветку на многих знаковых архитектурных памятниках в центральной части города. В частности, эффектное освещение украсит фасады зданий на Нижневолжской набережной, Канавинский мост, некоторые пешеходные мосты и памятники.