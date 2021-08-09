Российские профсоюзы «вступились» за ГАЗ

Последние несколько лет автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» работает под давлением санкций со стороны США. Фото: ГАЗ

Последние несколько лет автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» работает под давлением санкций со стороны США. Решение об их вводе еще в 2018 году приняло Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Результатом этого стали проблемы с поставкой импортных комплектующих, финансовые потери, закрытие совместных проектов с международными производителями.

На такое положение дел обратили внимание в Федерации независимых профсоюзов России. Ее председатель Михаил Шмаков предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову защитить ГАЗ от санкций. В первую очередь предлагается принять меры, снижающие зависимость российской автомобильной промышленности от импорта. Для этого должна быть решена проблема развития в России производства автокомпонентов.

- ГАЗ находится под ограничениями США уже три года, но до сих пор специальных программ защиты санкционных компаний в правительстве не появилось, - отметил Генеральный директор «Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей» Валерий Цыбанев. – Нужно усиливать суверенитет таких стратегически значимых отраслей, как машиностроение. ГАЗ – это основа развития автомобильной отрасли. Эта компания обеспечивает страну профессиональными кадрами, современными технологиями, перспективными разработками. Поэтому очень правильно, что профсоюзы поднимают эту проблему. Сейчас необходимо выработать для таких компаний защитные механизмы от санкций, специальные меры поддержки и обеспечить их доступными финансовыми инструментами.

Свой деструктивный эффект санкции уже продемонстрировали. В частности, на площадках Горьковского автозавода было закрыто производство автомобилей Mercedes Sprinter и приостановлены перспективные проекты с компанией Volkswagen. Чтобы сохранить рабочие места и избежать массовых увольнений, в 2020 году «Группа ГАЗ» переходила на четырехдневную рабочую неделю. Также компания понесла огромный урон от санкций в экспорте. Несмотря на временные лицензии, многие партнеры в зависимых от США странах отказываются работать с ГАЗом. Если бы не санкции, ГАЗ поставлял бы за рубеж как минимум вдвое больше продукции.

Однако давление на ГАЗ продолжает усиливаться: в январе 2022 года наступает срок полномасштабного вступления санкций в силу. В соответствии с ним все зарубежные поставщики должны будут прекратить сотрудничество с ГАЗом. От такого поворота серьёзно пострадает вся российская автомобильная промышленность. И это не только сотрудники ГАЗа, но и все отечественные поставщики и смежники, с которыми работает компания. А это вместе с семьями свыше 1,5 миллиона человек.

- Что стоит за санкциями против Олега Дерипаска и его бизнеса? Безусловно, признание их авторитета и влиятельности на международном уровне, - полагают эксперты. - Он создал лидера мировой алюминиевой отрасли РУСАЛ, фактически вывел ГАЗ на уровень мировых брендов. А именно этого не хочет допустить Госдеп США.

Все последние годы даже в условиях санкций и кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, ГАЗ демонстрирует удивительную живучесть. Добиться этого удалось благодаря тому потенциалу и устойчивости бизнеса, которую Дерипаска заложил в ГАЗ. На базе предприятия продолжают запускать новые линейки производства и создавать новые продукты. Одной из таких новинок стало новое поколение автомобилей на цифровой платформе ГАЗель NN.

Несмотря на кризис, на предприятии удалось сохранить все действующие социальные программы и запустить новые меры поддержки сотрудников. Фото: ГАЗ

Несмотря на кризис, на предприятии удалось сохранить все действующие социальные программы и запустить новые меры поддержки сотрудников. В частности, с 2020 года в «Группе ГАЗ» начала действовать корпоративная льготная жилищная программа для сотрудников. Она предполагает компенсацию половины ежемесячного платежа по основному долгу, а также существенную часть начислений по процентам.

- Все говорят, что бизнес должен быть социально ответственным. Однако на деле зачастую все это так и остается только декларацией. А Олег Дерипаска подает пример воплощения этого призыва в жизнь, - отметил депутат Городской думы Нижнего Новгорода Валерий Скакодуб. - Он демонстрирует остальным работодателям, как важно сейчас не просто производить конкурентоспособную и востребованную на рынке продукцию, но и заботиться о благополучии своих сотрудников. Приходя на работу, люди не должны беспокоиться о бытовых, жилищных и социальных вопросах. Его пример должны подхватить все промышленные предприятия и крупный бизнес.

Стоит отметить, что ГАЗ заботится не только о своих сотрудниках, но и о благополучии города. В 2021 году стартовала масштабная программа комплексного развития и благоустройства Автозаводского района, которую поддержал Олег Дерипаска. В рамках программы уже началась реконструкция стадиона «Чайка».

- Мечта всей моей жизни сбывается, - поделился директор спортивной школы «Чайка» Олег Чертов. - Мы благодарны родному ГАЗу и Олегу Дерипаске за заботу об автозаводцах.

В период пандемии, когда горожане особенно остро нуждались в помощи и поддержке, ГАЗ развернул социальную акцию #газпомогает, призванную поддержать больницы и социальные учреждения. На благотворительные акции и защиту сотрудников от коронавируса предприятие направило свыше 1,5 миллиардов рублей.

Однако из-за санкций развитие ГАЗа и все социальные программы могут быть остановлены. И это отлично понимают в Федерации независимых профсоюзов России.

- Если «Группа ГАЗ» остановит производство под давлением от введения санкций США в 2022 году, то это не только вызовет резкий рост безработных граждан, что увеличит нагрузку на федеральные и региональные бюджеты, но и создаст социальную напряженность, - уверены профсоюзы. – Именно поэтому так необходимы эффективные меры, способные защитить российский бизнес от международных угроз и создать условия для роста его конкурентоспособности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как помогла компания в борьбе с коронавирусом?

- Свыше 200 автомобилей выделено для благотворительных перевозок

- Больше 3 тысяч семей получили необходимую помощь

- Свыше 600 ветеранов получили продуктовые наборы

- Более 1 миллиона СИЗ и аппаратов ИВЛ выделено в больницы.

- Созданы ПЦР-лаборатории в Нижнем Новгороде и в Павлове