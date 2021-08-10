Станцевавшие лезгинку посреди улицы Рождественской публично извинились перед нижегородцами Фото: СОЦСЕТИ

История об инциденте на улице Рождественской в Нижнем Новгороде, произошедшем вчера, 9 августа, получила продолжение. Напомним, трое молодых людей и одна девушка станцевали лезгинку посреди проезжей части прямо перед вереницей ожидающих машин. Прохожие записали на видео возмутительное поведение ребят и распространили запись по соцсетям. Теперь же появилась информация, что участников нарушения ПДД разыскала полиция и составила уже четыре административных протокола. Но самое приятное, что танцоры публично извинились перед нижегородцами за доставленные неудобства.

По данным нижегородского ГУ МВД, три протокола составили в отношении водителя, включившего музыку в ночное время на улице города. Его личность установили сотрудники полиции. Протоколы оформили по следующим материалам:

- управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств;

- управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками;

- уклонение от исполнения административного наказания.

Кроме того, установлена личность, как оказалось, 17-летнего жителя Нижнего Новгорода, исполнившего танец посреди дороги. На него составлен протокол за нарушение ПДД РФ пешеходом.

Оба задержанных публично извинились перед нижегородцами. Запись их извинений также опубликовало ГУ МВД региона. Его вы можете посмотреть ниже.

– Проверка по факту инцидента продолжается. В ходе неё будут установлены остальные участники события и дана правовая оценка их действиям, – обнадёжили в нижегородской полиции.

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