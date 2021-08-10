Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 августа 2021 года: 132 302 человека излечились от COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 539 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области почти достигло 145,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 145 456.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 132 302 человека. За последние сутки выписали 419 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 24 человека. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 300 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, нижегородскую медработницу подозревают в подделке справок о вакцинации.
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