Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 августа 2021 года: 132 302 человека излечились от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 539 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области почти достигло 145,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 145 456.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 132 302 человека. За последние сутки выписали 419 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 24 человека. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 300 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, нижегородскую медработницу подозревают в подделке справок о вакцинации.

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