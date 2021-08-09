Офтальмологическое обследование в многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья».

Офтальмологический кабинет многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» оснащен новейшей аппаратурой, что позволяет качественно проводить детальное обследование пациента с патологией органов зрения.

Прием ведут опытные врачи-офтальмологи, а современные приборы не доставят вам неприятных ощущений при обследовании. Врачи центра оказывают помощь при воспалительных и невоспалительных заболеваниях органа зрения-конъюктивиты, блефариты, глаукома, миопия, пресбиопия и др.

Многие заболевания организма человека, в том числе и глаз, протекают бессимптомно. Болезнь, как правило, приходит внезапно, а поставленный врачом диагноз вызывает у больного растерянность, тревогу и беспокойство.На протяжении двухсот лет ученые пытаются найти способ, который бы позволил защитить наши глаза от разрушительных действий «благ цивилизации».

Офтальмологический кабинет многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» оснащен новейшей аппаратурой.

Для измерения внутриглазного давления используется бесконтактный пневмотонометр. Не надо что – либо закапывать в глаза, испытывая дискомфорт при этом. Контролировать показатели внутриглазного давления стало просто и безболезненно для пациентов.Глаукома является одной из ведущих причин слепоты среди людей старше 50 лет во всем мире.

Многие типы глаукомы передаются по наследству. Своевременно поставленный диагноз дает возможность сохранить зрительные функции надолго.

В офтальмологическом кабинете есть авторефкератометр, который позволяет выявлять нарушения в анатомическом или оптическом строении глаза. Не всегда надо обзаводиться очками после визита к врачу — при современных технологиях есть много способов улучшить свое зрение.

В нашем центре есть набор специальных оптических линз для детального осмотра глазного дна, что открывает новые возможности диагностики различных заболеваний не только глаза, но и сосудистых заболеваний, например, нарушений углеводного обмена и др.

Врач – офтальмолог многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» не только проведет необходимые диагностические исследования, но и подберет очки, если Вы в них нуждаетесь.

К нам приходят и молодые пациенты, страдающие от избытка зрительных нагрузок — это школьники, студенты, специалисты разных областей, чья рабочая неделя проходит, в основном, за монитором.

Прием ведут опытные врачи-офтальмологи, а современные приборы не доставят вам неприятных ощущений при обследовании.

Отличное зрение можно иметь в любом возрасте! Приходите к нам, мы поможем убедиться в том, что здоровое зрение не мечта, а реальность!

Запись на прием осуществляется по телефону (831)266-69-42

Контакты:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/