Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 августа 2021 года: за сутки диагностировали 543 новых случая заражения коронавирусом

По данным на 01:00 9 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 144 917 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 543 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 131 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 402 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 276 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 9 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 489) и г. Бор (7 462), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (262). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 818), за прошедшие сутки там выявили 42 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 761 новых случаев), Московской области (1 527 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 907 новый случай).

Напомним, что врачи «Школы здоровья-800» рассказали, что существуют риски активного развития сахарного диабета у людей, переболевших коронавирусом.

По мнению главного внештатного эндокринолога нижегородсого Минздрава Ольги Занозиной, сахарный диабет - это такое заболевание, которое начинается незаметно, именно поэтому нужно внимательно контролировать уровень сахара в крови. Также она отметила, что желание много пить является одним из явных признаков сахарного диабета. Самой опасной ситуацией, как отметила эндокринолог, то, что многие пациенты слишком поздно узнают о своем диагнозе.