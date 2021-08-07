«У меня есть вопросы к судьям. Я в шоке»: Ляйсан Утяшева поддержала Дину Аверину, получившую "серебро" в Токио Фото: "КП" Архив

Сегодня утром все с нетерпением ждали финала соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Однако, итоговые результаты удивили всех: впервые с 1996 года россиянки остались без «золота» на Олимпийских играх. Дина Аверина получила «серебро», а ее сестра Арина получила четвертое место. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам. В сети не утихают споры и негодования. Своими эмоциями также поделилась известная российская гимнастка и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева.

- Первая моя реакция — «не верю»… Потом слезы... Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами... Вы сражалась достойно!, - написала в своем Instagram Ляйсан.

Ляйсан Утяшева также отметила то, какой трудной вышла Олимпиада для всех спортсменов. Помимо того, что ее перенесли на год и убрали российский флаг, гимнасток незаслуженно лишили золота на Олимпиаде.

- И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки, - также пишет Утяшева.

Недовольны итогами соревнований не только художественные гимнасты, спортсмены, родственники, знакомые девочек, но и все россияне. Об этом свидетельствуют недовольства в комментариях.

- Как так можно! Спортсменка 2 раза потеряла предмет и победила? Что это вообще, - также пишут в комментариях подписчики Ляйсан.

Напомним, что нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 баллов. Девушка блистательно выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Несколько раз российские тренеры подавали протест, однако почти все они были отклонены. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 107, 800 баллов.

Кроме того, отец сестер Авериных прокомментировал выступление гимнасток на Олимпиаде. Россиянки впервые с 1996 года остались без «золота» на Олимпийских играх. Многих, кто следил за выступлением спортсменок, поразила победа представительницы Израиля, учитывая серьезную ошибку – потерянную ленту в ее выступлении. Как такое могло случиться, не понимает и первый тренер сестер Авериных Лариса Белова.