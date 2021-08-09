Погода в Нижнем Новгороде 9-15 августа: Жарко, облачно и дождливо Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рабочие недели сменяют одна другую, погода за окном остаётся без существенных изменений, а только варьирует в пределах зноя и дождей. Сегодня жители города встретили очередной понедельник и мы по традиции расскажем о прогнозе погоды на предстоящую неделю 9-15 августа в Нижнем Новгороде.

По данным Gismeteo, сегодня, 9 августа, в приволжской столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза. Закономерным образом в воздухе ощущается духота. Температура за окном достигнет +27 градусов, а максимальная скорость ветра не превысит 7 метров в секунду. Сумма осадков прогнозируется незначительная – 0,5 миллиметра. Напомним, нижегородцы пожаловались на запах гари и смог по всему городу.

Во вторник, 10 августа, день будет ясным, солнечным и без осадков. Температура воздуха за окном, если верить синоптикам, достигнет +30 градусов. Скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. День должен быть сухим, жарким и безветренным.

В среду, 11 августа, небо снова затянет облаками, но пока без гроз и дождей. Температура не упадёт значительно – ожидается +27 градусов. Скорость ветра не изменится.

Четверг, 12 августа, станет самым жарким днём на этой неделе – +33 градуса тепла обещают нам синоптики. В то же время день будет облачный и дождливый, а скорость ветра взлетит до 15 метров в секунду.

Конец рабочей недели, пятница, 13 августа, отметится наибольшим числом выпавших в сутки осадков – 2,9 миллиметра по прогнозам. К облачности и дождю присоединится гроза. Температура опустится до более щадящей отметки в 25 градусов тепла. Скорость ветра по-прежнему будет превышать 10 метров в секунду и может дойти до 13 метров.

Суббота и воскресенье, 14 и 15 августа, пройдут без осадков и гроз. В субботу небо будет ясным, а в воскресенье немного затянется облаками. Температура за окном сохранится в пределах +25...+26 градусов Цельсия. Скорость ветра будет варьировать от 5 до 8 метров в секунду.

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