Певица Манижа и пианист Кирилл Рихтер выступят на сцене "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде 14 августа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидение-2021", уже совсем скоро выступит в Нижнем Новгороде. Её концерт будет совместным с пианистом и композитором Кириллом Рихтером на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 14 августа, в ближайшую субботу. Концерт начнётся в 21:00 на Нижневолжской набережной и пройдёт в рамках проекта "Столица закатов х #seethelight", как пояснили в нижегородском правительстве.

На "Евровидение-2021" Манижа заняла 9-е место. ФОТО: https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/kak-vistupila-manizha-v-finale-evrovideniya-2021/

– Два популярных артиста, заметных на международной сцене, выступят вместе со струнным оркестром и хором, – рассказали в ведомстве. – Такой музыкальный эксперимент воплотится в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и позволит сконструировать новое звучание времени, где технологии и творчество не могут существовать отдельно друг от друга.

Манижа и Рихтер исполнят избранные произведения в сопровождении хора и струнного оркестра OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева, для чего они совместно разрабатывают новую аранжировку.

Российский пианист и композитор Кирилл Рихтер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И, конечно, по традиции фестиваля, вечер завершится фейерверком от нижегородской компании "Магия огня", которая занимается своим делом уже больше 20 лет.

В правительстве Нижегородского региона также отметили, что вход на концерт бесплатный, однако осуществляется либо по "Мультипасс 800", либо по специальным браслетам, действующим только на мероприятии. Пункты для выдачи этих браслетов будут работать возле площадки проведения фестиваля с 12:00 до 23:00. Условия их получения всё также включают в себя сертификат о прививании, ПЦР-тест или прочее.

Несовершеннолетние нижегородцы могут посещать концерты без сертификатов о вакцинации, но обязательно в сопровождении взрослого, имеющего любой из указанных пропусков. Лицам до 18 лет без сопровождения необходимо иметь личный пропуск.

Совместный концерт артистов состоится 14 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

К сведению, Манижа – это российская певица таджикского происхождения, музыкант и общественный деятель, которая получила широкую известность благодаря выступлению на конкурсе Евровидение от России в этом году, где заняла 9 место. Более того, деятельность Манижи не ограничивается музыкой: она также создаёт видео, коллажи и мобильные приложения для борьбы с домашним насилием. Певица была назначена первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев в декабре 2020-го.

Кирилл Рихтер – российский пианист. Он исполняет произведения собственного сочинения. Кроме того, Рихтер стал знаковым представителем российского минимализма.

Станислав Малышев – российский дирижёр и скрипач, доцент Московскои консерватории.

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