Авиация Росгвардии принимает участие в ликвидации лесных пожаров Фото: пресс-служба Росгвардии Нижегородская область

Авиация Росгвардии принимает участие в ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Республике Мордовия. Пожар, который начался в Мордовском заповеднике, сейчас тушат самолет Ил-76 и четыре вертолета Ми-8 Росгвардии.

Совсем недавно из-за резкого усиления южного ветра пламя огоня из Мордовского природного заповедника имени П.Г. Смидовича частично распространился на территорию Нижегородской области.

Авиация Росгвардии принимает участие в ликвидации лесных пожаров Фото: пресс-служба Росгвардии Нижегородская область

Для ликвидации пожара с воздуха было принято решение задействовать самолет Ил-76. Он имеет выливной авиационный прибор ВАП-2, а в общей сложности емкость двух его резервуаров составляет 40 кубических метров.

- Экипажи вертолетов Ми-8 для тушения пожара используют специальные водосливные устройства ВСУ-5А, способные нести в себе около 4,5 кубических метров воды. Машинами управляют наиболее опытные пилоты, поскольку в зоне бедствия плохая видимость из-за сильного задымления, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Местные жители города Сарова наблюдают, как с самого утра над городом летают самолеты и вертолеты. Сейчас они активно делятся своими фото и видео в соцсетях, отмечая, что сегодня, 8 августа, в небе летает намного больше самолетов и вертолетов с помощью, чем вчера. «Комсомольская правда. Нижний Новгород» будет следить за развитием ситуации.

Фотографии очевидцев из города Саров Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Фотографии очевидцев из города Саров Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Напомним, что режим ЧС ввели в Сарове из-за лесных пожаров.

Вот уже несколько дней в Мордовском заповеднике на границе с Саровом бушует лесной пожар. С каждым днем огонь охватывает все новые и новые территории. Последние дни жители Сарова жаловались на сильный дым и частицы пепла в воздухе. Из-за жуткого запаха гари местным жителям даже рекомендовали не выходить на улицу. Поначалу пожарные уверяли, что ситуация находится под контролем. Однако сегодня стало известно, что огонь перекинулся на территорию Нижегородской области.

А также, "Солнце не видно сквозь дым": Из-за пожара в Мордовском заповеднике Саров окутали клубы дыма. Пожар добрался до территории города Сарова.

С самого утра в субботу, 7 августа, весь город затянуло дымом, теперь не видно даже солнца. На улице летают хлопья пепла, дышать становится все труднее из-за сильного запаха гари. Свою работу продолжает и авиация – это хорошо слышно и видно, как в Мордовии, так и на территории города, с самого утра в небе летают самолеты.