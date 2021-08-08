Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт8 августа 2021 11:00

«Нижний Новгород» впервые обыграл московский «Спартак»

Игра состоялась 7 августа на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Нижний Новгород» впервые обыграл московский «Спартак» Фото: ФК НН

«Нижний Новгород» впервые обыграл московский «Спартак» Фото: ФК НН

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» впервые обыграл московский «Спартак».

Еще в самом начале футбольного матча футболисты нижегородского клуба забили оба мяча в ворота «Спартака». На четвертой минуте Гоцук с близкого расстояния расстрелял вратаря «Спартака», а затем Пенчиков сделал прекрасную передачу на дальний угол вратарской, где Козлов пробил в ближний угол. "Спартак" смог отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Единственный гол за «красно-белых» забил Эсекьель Понсе.

Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу команды ФК «Нижний Новгород».

Напомним, что Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Нижний Новгород». Футболист подписал контракт с клубом и встретился с главой региона Глебом Никитиным.

Важно, что это его первый опыт в РПЛ в качестве тренера, а не игрока команды. В прошлом сезоне Кержаков занимал пост главного тренера «Томи», которая хоть и поднялась с 21 на 18 строчку турнирной таблицы, но так и не смогла закрепиться в ФНЛ. Новый сезон команда начнет в ПФЛ.

КАРТИНА ДНЯ