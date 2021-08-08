Нижегородка Анастасия Максимова получила серебро на Олимпиаде в Токио Фото: "КП" Архив

Российская гимнастка Анастасия Максимова завоевала серебро в групповом многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх в Токио. В Олимпийском комитете России заявили о том, что намерены добиваться детального разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

- На всех турнирах до Олимпийских игр мы обыгрывали команду Болгарии. Но после каждого старта наш тренер Ирина Александровна Винер-Усманова повышала стоимость программ в обоих видах. И наши оценки при лучшем исполнении были космические, - поделилась своими эмоциями гимнастка.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. По итогам двух упражнений они получили 90,400 балла.

- Тому, что произошло здесь, я не могу дать объяснения. Даже если мы не выпускали какие-то ловли или броски, наша стоимость была запредельная. Мы сделали все, что было запланировано и в упражнении с мячами, и с обручами и булавами, - также прокомментировала Анастасия Максимова.

Российская сторона подала запрос на пересмотр оценки с тремя обручами и двумя парами булав, его удовлетворили. Гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат составил 90,700 балла. Первое место заняла команда Бразилии с 92,100 балла, а третьей стала сборная Италии (87,700).

Впервые с 1996 года россиянки остались без «золота» на Олимпийских играх. Как заявил президент ОКР Станислав Поздняков, теперь ОКР будет добиваться детального разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

Напомним, что нижегородка Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 баллов. Девушка блистательно выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Несколько раз российские тренеры подавали протест, однако почти все они были отклонены. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 107, 800 баллов.

Кроме того, отец сестер Авериных прокомментировал выступление гимнасток на Олимпиаде. Россиянки впервые с 1996 года остались без «золота» на Олимпийских играх. Многих, кто следил за выступлением спортсменок, поразила победа представительницы Израиля, учитывая серьезную ошибку – потерянную ленту в ее выступлении. Как такое могло случиться, не понимает и первый тренер сестер Авериных Лариса Белова.

А также, своими эмоциями также поделилась известная российская гимнастка и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева. «У меня есть вопросы к судьям. Я в шоке»: Ляйсан Утяшева поддержала Дину Аверину, получившую "серебро" в Токио.