Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 августа 2021 года: за сутки диагностировали 551 новый случай заражения коронавирусом Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 8 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 144 374 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 551 новый случай заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 131 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 489 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 256 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 8 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 489) и г. Бор (7 462), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (262). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 818), за прошедшие сутки там выявили 42 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 235 новых случаев), Московской области (1 455 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 904 новый случай).

Напомним, что Нижегородскую область не будут закрывать для въезда в четвертую волну коронавируса, которая ожидается в сентябре 2021 года. Однако, однозначно что-то утверждать сейчас нельзя – ситуация может измениться.

А также, Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что вакцинация от коронавируса будет платной только для иностранцев в Нижегородской области. Платная вакцинация от коронавируса начнётся для иностранцев в Нижегородской области в текущем месяце. Он подчеркнул, что речь идёт в первую очередь о зарубежных гостях, которые планируют посетить Нижний Новгород: командировочные или студенты-иностранцы.