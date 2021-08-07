Минэкологии: Неизвестные сбрасывают отходы на территории Артемовских лугов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе совместного рейда регионального министерства экологии и отдела полиции по Кстовскому району подтвердился факт сброса отходов на территории Артемовских лугов. Об этом «Комсомолке» рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Как оказалось, отходы сбрасываются прямо на земли сельскохозяйственного назначения, - рассказали в министерстве. – Транспорт заезжает туда через производственную территорию. Полученная в ходе рейда информация направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий-Эл.

К слову, накануне ведомством было проведено совещание по вопросу массового образования несанкционированных свалок на территории Артемовских лугов в Кстовском районе. Его участниками стали представители регионального Минэкологии, полиции и Россельхознадзора. По итогам совещания было решено наладить взаимное сотрудничество с целью пресечения и выявления нарушителей природоохранного законодательства, осуществляющих незаконный сброс отходов на данной территории.

Напомним, территория Артемовских лугов является природным парком. Здесь обитает свыше 60 видов птиц и животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Впервые о сбросе строительного мусора на этом участке заговорили еще в июне 2021 года. Тогда Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия начало проверку по данному факту.

БДИ!

Свидетелям сброса нужно зафиксировать на фото или видео несанкционированный сброс и номер автомобиля. В случае, если номер зафиксировать на кадрах не удалось, гражданам необходимо обратиться в правоохранительные органы или на «Зеленый телефон» Минэкологии региона, позвонив по номеру 433-22-11 и дать свидетельские показания, которые станут основанием для официальной проверки и принятия мер.