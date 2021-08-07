Отреставрированная башня и новая кирпичная кладка: Каким встретит кремль 800-летие Нижнего Новгорода. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Последние несколько месяцев вся жизнь в Нижнем Новгороде проходит под знаком благоустройства: работы ведутся в скверах, парках, набережных. Идет реставрация и в кремле – с весны древняя крепость закрыта для посетителей. «Комсомолка» выяснила, какие работы уже выполнены в кремле и успеют ли строители к юбилею города.

Однако уже в августе на большинстве объектов работы должны завершиться. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- В настоящее время уже завершены работы по укреплению склонов, - рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области. – Также выполнена реконструкция Ивановского съезда от Дмитриевской башни до площади Народного единства. На более чем 600 метрах здесь заменено дорожное покрытие. Вместо старого асфальтового покрытия уложена гранитная брусчатка на проезжей части и тротуарах. Также были обновлены парапеты, сделано водоотведение, воссоздано историческое ограждение, проведена реконструкция подпорной стены, полностью заменено освещение.

Пока еще на территории кремля вовсю идут строительные работы. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Заметно изменилась и знаменитая Дмитриевская башня, ставшая настоящим символом Нижнего Новгорода. К 800-летию города она была отреставрирована.

Площадь реставрации составила 2200 квадратных метров. В процессе было восстановлено более 1500 квадратных метров разрушенной кирпичной кладки стен Кремля, были устранены трещины. Проделанные работы видны невооруженным глазом – новые кирпичи весьма заметны на фасаде крепости. Вот только этот факт несколько озадачил нижегородцев – неужели кремль встретит юбилей города «пятнистым»?

Новый кирпич заметно отличается от старой кладки. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Нижегородский кремль хранит следы множества временных наслоений. Наружная кладка в 1970 годах была заменена на советский рядовой кирпич, именно он был частично заменен, - пояснили «Комсомолке» в управделами правительства. - Внешнее отличие по цвету существует из-за того, что старый кирпич загрязнен. Когда же он будет вычищен, отличие по цвету уже не будет заметным. А вот искусственное состаривание кирпича не планируется. В соответствии с Венецианской хартией реставрируемые части здания должны отличаться от подлинных: это позволяет оценить объем проведенных реставрационных работ.

Также в ходе реставрации была восстановлена деревянная кровля от Часовой до Ивановской башни. На 3500 квадратных метрах было полностью заменено покрытие пола боевого хода. Теперь здесь можно будет прогуляться.

Власти обещают открыть крепость к юбилею города. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Кроме того, был капитально отремонтирован пешеходный мост над Зеленским съездом, - отчитались в ведомстве. - Заменено остекление в Ивановской башне. Готова детская площадка с еловым сквером. Выполнена реконструкция Чкаловской лестницы.

Пока вся территория кремля все еще напоминает одну большую стройплощадку: всюду складированы горы брусчатки, тут и там снуют строители. Однако власти обещают завершить работы на большинстве объектов уже в августе. К юбилею города кремль должен будет открыться для посетителей. Осталось ждать недолго.