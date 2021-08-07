Пассажирка с детьми избила слабослышащего таксиста в Нижнем Новгороде Фото: группа Вконтакте «Автомобильный Нижний Новгород»

Нижегородка с детьми избила слабослышащего таксиста. Об этом сообщили в группе Вконтакте «Автомобильный Нижний Новгород», где подписчики выложили запись с видеорегистратора. Скандальное видео нижегородцы стали распространять по всем соцсетям.

Происшествие произошло на днях – пять человек заказали одно такси. Среди них было трое взрослых и два ребенка, однако, заранее они водителя автомобиля не оповестили о том, что везти придется более четырех человек. Мужчина предложил выполнить заказ и отвезти их по большей сумме – за 180 рублей вместо 156.

Пассажиров такой расклад не устроил. Сначала они пытались настоять на прежней сумме, но, когда ничего не получилось, нижегородцы разбушевались. Несмотря на то, что водитель был слабослышащий, пассажиры осыпали его проклятиями. А после самая активная нижегородка начала бить таксиста.

- Ты детей что ли высадишь? Я тебя сейчас уничтожу!, - кричала она, размахивая и нанося удары рукой.

После этого вся семья вышла и удалилась.

Напомним, что подобные скандалы в Нижнем Новгороде уже давно не редкость. Так, 11 мая 2021 года скандал в такси в стиле нашумевшей «вези меня, мразь» произошел в Нижнем Новгороде – явно подвыпившая женщина устроила истерику из-за того, что таксист отказался везти сразу пятерых пассажиров. Видео инцидента выложил в социальные сети сам таксист Никита Симаков.

Таксист рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что все же написал на неадекватных пассажиров заявление в полицию. Там ему пообещали обратиться за дополнительной информацией к агрегатору и выяснить данные скандалистов.