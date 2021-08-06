Полвека одной дорогой

«Трудяга, каких поискать!» – так отзываются коллеги, знакомые и даже соседи по дому о слесаре МСР участка технологического оборудования ОГК СП Александре Савельеве. Работает он на Арзамасском приборостроительном заводе 50 лет! Таких долгожителей на производстве не часто встретишь.

Александр Дмитриевич – коренной арзамасец, из простой рабочей семьи. Его отец прошел войну, мама была награждена орденом Трудового Красного Знамени. И сына они воспитали достойного.

Передовик-рационализатор

На АПЗ он пришел сразу после армии, 8 июня 1971 года. Большая часть его трудовой биографии связана с механосборочным цехом №76. Не раз подразделение расформировывали, объединяли, сегодня это участок технологического оборудования отдела главного конструктора по спецпродукции. А Александр Дмитриевич продолжает добросовестно выполнять свою работу, за которую взялся полвека назад.

– Наш участок – специфический, – рассказывает мастер УТО ОГК СП Константин Балахонов. – Мы изготавливаем технологическое оборудование и КПА для проверки изделий основного производства. Приборы единичные, поэтому специалисты работают исключительно по чертежам, в процессе дорабатывают, придумывают, как сделать лучше. Александр Дмитриевич Савельев – старожил нашего участка, высококвалифицированный рабочий, на его счету десятки рацпредложений, его портрет заносился на заводскую Доску почета. Молодежь тянется за ним, перенимает опыт.

Сам герой очерка о работе говорит без пафоса:

– У нас каждый день разные задачи. Мы и гнем, и сверлим, и резьбу нарезаем. За это разнообразие и люблю свою работу. Главное – уметь читать чертеж и быть усидчивым, тогда все получится.

Александр Дмитриевич – коренной арзамасец, из простой рабочей семьи

Вспомнил он, как молодым пришел в коллектив фронтовиков, слушал их личные истории о войне, учился у них мастерству. Особенно благодарен своему наставнику – Кожину Анатолию Георгиевичу. Имя учителя никогда не забывает. Несколько лет был уполномоченным по охране труда, даже 1 место в области занимал. Еще памятно, как собирали с товарищами поршневую установку для проверки счетчиков в цехе №55. Было непросто: конструкция габаритная, высокой точности. Но все получилось.

– Радостно, когда видишь результат своей работы, – признается Александр Дмитриевич.

На все руки

Радостно ему и от того, что у двух дочек все в жизни ладится, что пятеро внуков деда любят и уважают.

– Я ведь не строгий, сильно не ругаю, – говорит он. – Старшего внука недавно в армию проводил, на Балтийский флот. Скоро присяга.

А какой Александр Дмитриевич хозяин! Каждый год выращивает отменный урожай, освоил все новинки сельхозинвентаря, заготавливает иван-чай. О чем бы его ни попросили соседи, он всегда поможет: кому кофемолку отремонтирует или пылесос, кому кран заменит или замок…

Много добрых моментов в его жизни. Еще один, когда каждое утро по одному и тому же маршруту идет он пешком на работу.

– Иду и думаю: как завод изменился за это время! Краше стал. Пусть и дальше процветает, развивается!

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной