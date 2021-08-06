Продвижение в Среднюю Азию

Налажены прямые поставки бытовых счетчиков воды, выпускаемых АО «Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина», в две страны среднеазиатского региона: Узбекистан и Таджикистан.

Поставки продукции в страны СНГ являются подтверждением того, что изделия с маркой Арзамасского приборостроительного завода востребованы не только в РФ, но имеют хороший экспортный потенциал.

Самым большим потребителем гражданской продукции предприятия в последние несколько лет стали страны, входящие в ЕАЭС. В Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии расходомеры АО «АПЗ» пользуются стабильным спросом. Теперь к списку потребителей добавились Узбекистан и Таджикистан.

Отгрузка бытовых счетчиков горячей и холодной воды СВК 15-3-8 состоялась в конце июля. Начальник отдела продаж ООО «Арзамасский торговый дом» - дочернего предприятия АО «АПЗ» Михаил Сурнин рассказал:

– Работа, направленная на увеличение объема экспорта продукции гражданского назначения, будет продолжена. Хотя в период пандемии и появляются определенные трудности, связанные с уменьшением финансирования либо «заморозкой» реализации инфраструктурных проектов в странах СНГ, тем не менее мы продолжаем поиск зарубежных партнеров, стараясь расширять географию экспортных поставок.

Наталья Глазунова