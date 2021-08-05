Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 августа 2021 года: количество смертей в регионе достигло 5,1 тысяч Фото: Александра Тимощенко

По данным на 01:00 5 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 142 725 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 544 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 130 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 494 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 180 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 5 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 441) и г. Бор (7 424), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (262). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 716), за сутки там выявили 57 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 502 новых случаев), Московской области (1 517 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 906 новых случая).

Напомним, что на днях в Нижнем Новгороде задержали 46-летнюю сотрудницу одной из нижегородских поликлиник, которая торговала фиктивными справками о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такса была невысокая: всего 1500 рублей за сертификат. При этом женщина не являлась ни врачом, ни медицинской сестрой.

На сотрудницу завели уголовное дело по статье 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Уже установлен факт получения ею денег от пяти граждан.