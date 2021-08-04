Партия «Новые люди» создаст единую экологическую платформу в Нижегородской области

Кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» Анастасия Смирнова. Фото: партия "Новые люди"

Единую экологическую платформу создадут в Нижегородской области при поддержке политической партии «Новые люди». Проект «Ecodeli» - так называется программа – стартовал меньше года назад, но уже получил поддержку горожан. Суть его заключается в помощи точкам общепита с вывозом и переработкой вторсырья. Об этом рассказала кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» Анастасия Смирнова.

«Мы начинали с малого - предлагали кафе и ресторанам забирать и сортировать их отходы, отвозить на переработку. Это некоммерческий проект, поэтому я думала, что могут быть трудности. Но проблем не возникло: волонтеры сами пишут нам и предлагают помощь. Плюс мы получаем огромную поддержку от «Новых людей» - информационную и организационную», - говорит Анастасия.

Представители ресторанного бизнеса, в том числе владельцы вегетарианских кафе, встретили инициативу с энтузиазмом. Руководитель нижегородских «Новых людей» Михаил Холин уверен, что у этого направления большое будущее.

«Экологическую повестку необходимо поднимать на местах. Федеральный центр может не знать и не слышать о том, что происходит в регионах. Мы сами должны думать о том, как сделать Нижний Новгород чище и красивее. Я поддерживаю инициативу Насти и других ребят, это классное и перспективное дело. Уверен, что и местные бизнесмены заинтересуются этой идеей», - прокомментировал Михаил Холин.

Анастасия Смирнова в этом году окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского и решила, что хочет поступить в аспирантуру и продолжить заниматься наукой.

«Экологические вопросы кажутся далекими, пока не затронут каждого непосредственно. Но это не вина людей, в особенности, молодежи. Надо рассказывать не только о проблемах, но и о способах их решения. Я планирую вести обучающие курсы, продвигать экотематику, делиться знаниями», - говорит Анастасия.

Кроме науки Анастасия также активно занимается общественной и политической деятельностью. В прошлом году она баллотировалась в городскую думу Нижнего Новгорода, в этом - уже в Государственную думу.

«Мы начинали с «Капитанов» (прим. основатель образовательной программы «Капитаны» - Алексей Нечаев). Прорабатывали со школьниками различные проекты, учили их выступать, правильно себя преподносить, защищать свои идеи. Это было больше года назад. Потом узнали, что будет создана новая партия. В марте нас пригласили на съезд. Получается, что я начала сотрудничать с «Новыми людьми» еще до основания партии», - рассказала кандидат в депутаты.

В ближайшей перспективе уезжать из региона Анастасия не планирует и хочет связать свое будущее с Нижним Новгородом.

«Я переехала сюда пять лет назад из Набережных Челнов. И сразу поняла, что люблю этот город и хочу тут жить. Здесь много неравнодушных и талантливых людей. А экологические инициативы Нижнего Новгорода нужно объединять. Мы создаем единую региональную экологическую платформу при поддержке «Новых людей». Я верю, что у этого проекта огромные перспективы», - резюмирует Анастасия Смирнова.