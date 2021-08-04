Погода в августе 2021 в Нижнем Новгороде: облачно и дождливо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето в Нижегородской области выдалось в этом году жарким. Первые два месяца лета показали нижегородцам все, на что способна природа – ливни, град, и аномальная жара. К счастью, август обещает быть куда более комфортным для жителей нашего города. Рассказываем, какой будет погода в августе 2021 в Нижнем Новгороде.

- В первую неделю августа в Нижнем Новгороде возможны дожди и грозы, - сообщили синоптики.

Днем столбики термометров будут подниматься до +25…+28 градусов, ночью – опускаться до +15 градусов. При этом будет преимущественно облачно. После аномальной жары такая погода покажется комфортной и приятной для нижегородцев.

Уже начиная с 6 августа, погода в Нижнем Новгороде станет дождливой – при этом едва ли не через день будут идти дожди. А в середине месяца они будут даже сопровождаться грозами.

Как рассказали синоптики, во второй декаде августа столбики термометров опустятся до +20…+23 градусов. В ночное время температура станет намного прохладнее: примерно + 14 градусов.

К концу месяца ливни понемногу прекратятся. Однако по ночам возможны небольшие дожди. А в выходные 28-29 августа синоптики вообще обещают дожди и сильные грозы.

К концу месяца осадков станет все меньше, а погода останется умеренно теплой и облачной. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градусов.

Как утверждают синоптики, солнечные дни в июле 2021 в Нижнем Новгороде практически не ожидаются – солнце можно будет увидеть только 9 и 17 августа. Поэтому прогулки и последние летние купания на свежем воздухе лучше запланировать именно на это время.