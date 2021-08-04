В Нижегородской области разрешили играть свадьбу без прививки от коронавируса и ПЦР-тестов

В Нижегородской области разрешили играть свадьбу без прививки от коронавируса или ПЦР-тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно нему, молодожены в Нижегородской области смогут зарегистрировать свой брак без сертификатов о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тестов и других документов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Кроме того, требование о предъявлении подобных документов теперь не распространяется на массовые мероприятия численностью менее 500 человек (в частности, это касается концертов, театральных выступлений, спортивных мероприятий), а также на церемонии бракосочетания, - отмечается в сообщении.

Напомним, что 18 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь на массовые мероприятия в регионе желающие смогут попасть только при наличии специальных медицинских справок.

По информации, опубликованной на официальном сайте регионального управления ЗАГС, жители Нижегородской области не могли узаконить свои отношения в торжественной обстановке без прививки от COVID-19 или специальной справки.

Новые ограничения одновременного присутствия ввелись в нижегородских ЗАГСах. Помимо того, что все присутствующие должны находится в масках, их общее число не должно превышать 20 человек. Кроме того, в залах проведения церемонии должен находиться один человек на 4 квадратных метра площади помещения.

А также, теперь несовершеннолетние смогут посещать массовые мероприятия без сертификатов вакцинации, отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19.

Однако, обязательным условием является сопровождение родителей и законных представителей. В случае посещения несовершеннолетними массовых мероприятий без сопровождения родителей им будет необходимо иметь с собой вышеуказанные документы.