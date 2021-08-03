Власти объяснили, зачем рабочие красили траву около Чкаловской лестницы. Фото: СОЦСЕТИ

30 июля по нижегородским пабликам разлетелось видео, на котором рабочие красят в зеленый цвет траву около Чкаловской лестницы. 1 августа достопримечательность открывалась после реконструкции, и в последние дни перед этим подрядчик наводил лоск на объекте.

Кто-то из рабочих снял на камеру, как его коллеги поливают из шланга откос, и трава становится зеленой. Интернет-пользователи не поверили своим глазам, но решили, что рабочие красят газон.

- Когда в комедии про армию солдаты красили траву, я думал, что это выдумка режиссёра, - писали одни.

- Маразм крепчал, - говорили другие.

Однако много оказалось и тех, кто догадался: траву таким образом не красят, а сеют. Догадки нижегородцев подтвердили в правительстве Нижегородской области. Власти пояснили, что эта технология называется гидропосев.

- Смесь состоит из семян, мульчирующего материала с природным красителем, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений. Закрепитель используется для связывания компонентов состава между собой. Гидрогель используется для накопления влаги и последующей отдачи её почве. Мульчирующий материал окрашен для того, чтобы оценить равномерность покрытия, - пояснили в областной администрации.

На сегодняшний день гидропосев широко используется для озеленения склонов и территорий при строительстве дорог, а также решения задач по контролю эрозии склонов.

Напомним, Чкаловскую лестницу открыли 1 августа большим классическим концертом, на сцене выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и лучшие музыканты России.