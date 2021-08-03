Выбираем «КП-Бикини 2021»!

Лучшее фото выберут читатели.

Лето в этом году порадовало нас теплой погодой, и наверняка у вас накопилось много пляжных фотографий. Не держите их при себе, присылайте нам! «Комсомолка» в Нижнем Новгороде» объявляет конкурс «КП-Бикини 2021»! Выкладывайте свои фотографии в купальниках и собирайте лайки! Победительница получит в подарок фотосессию!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

- Выкладывайте в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram свои фотографии в купальниках с хештегом #кпбикини2021. Снимки также можно прислать нам на почту kpnn@phkp.ru с пометкой "Конкурс бикини".

- В течение суток снимки появятся на нашем сайте nnov.kp.ru, где и пройдет голосование.

- 30 август мы подведем итоги конкурса и объявим победительницу.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

- Участнице должно быть больше 18 лет; - Участвуют только жительницы Нижегородской области, которые смогут забрать сертификат лично; - Участница на фотографии должна быть в купальнике. В посте необходимо указать имя, фамилию и возраст, а также написать пару предложений о себе: что любите, чем увлекаетесь; - Голосовать можно один раз в сутки за каждую конкурсантку.