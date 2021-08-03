Садовый дом, две машины и склад сгорели в Нижнем Новгороде из-за удара молнии

Зарево и дым были видны на большом расстоянии. Фото: Юрий ГОЛОВИН

Мощный грозовой фронт, прошедший минувшей ночью в Нижнем Новгороде, стал причиной пожара в СНТ «Ракета» на улице Деловой. Около полуночи там загорелся садовый дом, два автомобиля и складское помещение. Очевидцы сообщают, что за мгновение до возгорания туда ударила молния.

«Здание вспыхнуло, словно спичка. Мы сразу вызвали пожарных. Сначала пламя поднялось очень высоко, а потом начало расходиться в стороны», - рассказал «Комсомолке» нижегородец Юрий Головин, который наблюдал эту страшную картину из окна своей квартиры в многоэтажке. Яркое зарево было видно на большом расстоянии.

Сгорели садовый дом, склад и две машины. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 320 квадратных метров.

Пожар тушили несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В 00:40 объявлена локализация пожара, в 4:30 – ликвидация последствий», - уточнили в ведомстве.

О пострадавших информации пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По прогнозам синоптиков, грозы, ливни, град и сильный ветер сохранятся местами в Нижегородской области днем 3 августа.