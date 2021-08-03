Ураганный ветер и град ожидаются в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие часы ожидается ураганный ветер, грозы, ливни и град. Соответствующее предупреждение выпустило ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Такая погода вероятна утром и днем 3 августа, - предупреждают синоптики. – Порывы ветра в этот период могут достигать 13-18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возрастает риск возникновения ЧС муниципального уровня, связанной с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций.

Напомним, ранее этим летом ветер уже изрядно потрепал столицу Приволжья. К примеру, 29 июня ветром в городе были повалены сотни деревьев и оборваны линии электропередач. В результате, тысячи домов в городе и области остались без света. Полностью устранить последствия урагана удалось только спустя несколько дней.