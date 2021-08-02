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Общество2 августа 2021 17:40

Девять озер Нижнего Новгорода признали опасными купания

Качество воды здесь не соответствует норме
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Девять озер Нижнего Новгорода признали опасными купания.

Девять озер Нижнего Новгорода признали опасными купания.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде девять озер признали опасными для купания. Специалисты Роспотребнадзора установили, что качество воды здесь не отвечает существующим требованиям.

Опасные водоемы находятся в Ленинском, Канавинском, Приокском и Сормовском районах. Анализ воды 30 июля показал, что она не соответствует нормам по микробиологическим показаниям. Однако вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным.

Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области также напоминают, что в озере Земснаряд Автозаводского парка купаться не рекомендуется, так как здесь были обнаружены гельминты церкарии, которые вызывают у человека церкариозный дерматит, проявляющийся сыпью и сильным зудом.

С начала купального сезона Роспотребнадзор еженедельно проводит контроль качества воды по микробиологическим показателям, и на пляжах тех озер, где наблюдается отклонение от нормы, устанавливаются предупредительные аншлаги «Купаться не рекомендуется!».

КОНКРЕТНО

В каких озерах купаться не рекомендуется

- Силикатное (оба пляжа);

- Лунское;

- Пестичное;

- Светлоярское (оба пляжа);

- Мещерское;

- Больничное;

- Сортировочное (оба пляжа);

- Верхнее озеро (Щелоковский хутор);

- Земснаряд.

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