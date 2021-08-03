Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 августа 2021 года: 129 тысяч нижегородцев уже побороли COVID-19
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 541 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 141,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 141 634.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 129 042 человека. За последние сутки выписали 499 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 124 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Глеб Никитин заявил, что ПЦР-тесты для детей планируют отменить в Нижегородской области.
Кроме того, 38 400 доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в регион. 756,6 тысячи нижегородцев уже привились от ковида.
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