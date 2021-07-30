Нижегородский избирком зарегистрировал кандидатов от партии «Новые люди»

В Нижегородской области зарегистрировали кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Новые люди». Фото предоставлено партией "Новые люди".
В Нижегородской области зарегистрировали кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Новые люди». Список утвердила региональная избирательная комиссия 29 июля, сообщили в партии.
Всего было зарегистрировано 32 кандидата, регистрация прошла без нареканий и проблем. Теперь представители партии «Новые люди» стали полноценными участниками выборов в Законодательное собрание Нижегородской области, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября.
Кандидатами в Законодательное собрание от партии «Новые люди» стали:
Общеобластная часть:
Досаев Рустам Абдулкадерович
Региональные группы:
Избирательный округ № 1 Автозаводский, Южная:
Амосов Алексей Александрович
Избирательный округ № 2 Автозаводский, Северная:
Поливода Юрий Иванович
Избирательный округ № 3 Ленинский:
Мамин Игорь Георгиевич
Избирательный округ № 4 Московский:
1. Вавилов Иван Алексеевич
2.Колганов Виталий Александрович
Избирательный округ № 5 Сормовский:
Хамзина Ольга Ивановна
Избирательный округ № 6 Канавинский:
Еськин Дмитрий Алексеевич
Избирательный округ № 7 Нижегородский:
Щеглов Олег Анатольевич
Избирательный округ № 8 Советский:
Заика Сабина Александровна
Избирательный округ № 9 Приокский:
Дементьев Александр Андреевич
Избирательный округ № 11 Дзержинский, Свердловская:
Сергеев Максим Андреевич
Избирательный округ № 12 Павловский:
Гущин Александр Вячеславович
Избирательный округ № 13 Богородский:
1. Кульков Евгений Александрович
2. Важдаева Ольга Михайловна
Избирательный округ № 14 Выксунский:
Поздин Александр Сергеевич
Избирательный округ № 15 Первомайский
1. Горелов Алексей Михайлович
2. Кугукин Сергей Владиславович
3. Кузнеченкова Ирина Николаевна
Избирательный округ № 16 Арзамасский, городская
1. Холин Михаил Николаевич
2. Гусякова Юлия Николаевна
Избирательный округ № 17 Починковский:
Лисина Галина Викторовна
Избирательный округ № 18 Сергачский:
1. Богданов Алексей Борисович
2. Слонова Наталья Валерьевна
Избирательный округ № 20 Кстовский:
1. Гусев Александр Евгеньевич
2. Хасанов Ринат Яхияевич
Избирательный округ № 21 Балахнинский:
1. Смирнова Анастасия Сергеевна
2. Гарцев Владимир Алексеевич
Избирательный округ № 22 Городецкий:
Салова Вероника Евгеньевна
Избирательный округ № 23 Борский:
Сайгин Сергей Сергеевич
Избирательный округ № 25 Ветлужский:
Чулков Сергей Михайлович
Впереди у регионального отделения партии еще регистрация кандидатов-одномандатников.