Нижегородский избирком зарегистрировал кандидатов от партии «Новые люди»

В Нижегородской области зарегистрировали кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Новые люди». Фото предоставлено партией "Новые люди".

В Нижегородской области зарегистрировали кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Новые люди». Список утвердила региональная избирательная комиссия 29 июля, сообщили в партии.

Всего было зарегистрировано 32 кандидата, регистрация прошла без нареканий и проблем. Теперь представители партии «Новые люди» стали полноценными участниками выборов в Законодательное собрание Нижегородской области, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября.

Кандидатами в Законодательное собрание от партии «Новые люди» стали:

Общеобластная часть:

Досаев Рустам Абдулкадерович

Региональные группы:

Избирательный округ № 1 Автозаводский, Южная:

Амосов Алексей Александрович

Избирательный округ № 2 Автозаводский, Северная:

Поливода Юрий Иванович

Избирательный округ № 3 Ленинский:

Мамин Игорь Георгиевич

Избирательный округ № 4 Московский:

1. Вавилов Иван Алексеевич

2.Колганов Виталий Александрович

Избирательный округ № 5 Сормовский:

Хамзина Ольга Ивановна

Избирательный округ № 6 Канавинский:

Еськин Дмитрий Алексеевич

Избирательный округ № 7 Нижегородский:

Щеглов Олег Анатольевич

Избирательный округ № 8 Советский:

Заика Сабина Александровна

Избирательный округ № 9 Приокский:

Дементьев Александр Андреевич

Избирательный округ № 11 Дзержинский, Свердловская:

Сергеев Максим Андреевич

Избирательный округ № 12 Павловский:

Гущин Александр Вячеславович

Избирательный округ № 13 Богородский:

1. Кульков Евгений Александрович

2. Важдаева Ольга Михайловна

Избирательный округ № 14 Выксунский:

Поздин Александр Сергеевич

Избирательный округ № 15 Первомайский

1. Горелов Алексей Михайлович

2. Кугукин Сергей Владиславович

3. Кузнеченкова Ирина Николаевна

Избирательный округ № 16 Арзамасский, городская

1. Холин Михаил Николаевич

2. Гусякова Юлия Николаевна

Избирательный округ № 17 Починковский:

Лисина Галина Викторовна

Избирательный округ № 18 Сергачский:

1. Богданов Алексей Борисович

2. Слонова Наталья Валерьевна

Избирательный округ № 20 Кстовский:

1. Гусев Александр Евгеньевич

2. Хасанов Ринат Яхияевич

Избирательный округ № 21 Балахнинский:

1. Смирнова Анастасия Сергеевна

2. Гарцев Владимир Алексеевич

Избирательный округ № 22 Городецкий:

Салова Вероника Евгеньевна

Избирательный округ № 23 Борский:

Сайгин Сергей Сергеевич

Избирательный округ № 25 Ветлужский:

Чулков Сергей Михайлович

Впереди у регионального отделения партии еще регистрация кандидатов-одномандатников.