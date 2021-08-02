Погода в Нижнем Новгороде 2-8 августа: Облачно и дождливо Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня жители приволжской столицы встретили новую рабочую неделю. И по традиции мы подробно рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде 2-8 августа.

Сегодня, 2 августа, согласно данным Gismeteo, за окном переменная облачность и 32 градуса тепла. Синоптики не прогнозируют осадки , а максимальная скорость ветра может составить 12 метров в секунду.

Во вторник, 3 августа, станет чуть прохладнее: температура воздуха понизится до +27 градусов, скорость ветра значительно не изменится, а вот количество осадков придётся на этот день максимальное за всю неделю – 3,6 миллиметра. В течение дня нижегородцев ожидают переменная облачность, дожди и грозы.

Среда, 4 августа, аналогично нагрянет с грозами, но уже без дождя. День будет малооблачным и неветренным – скорость ветра упадёт до 8 метров в секунду. Температура за бортом составит +25 градусов.

В четверг, 5 августа, небо будет ясным. Дожди и грозы не ожидаются. Прочие погодные условия сохранятся.

Конец рабочей недели, пятница, 6 августа, по-прежнему будет тёплым: +25 градусов. Переменная облачность, осадков быть не должно.

В субботу и воскресенье, 7-8 августа, температура будет варьировать от 20 до 27 градусов тепла. Выходные ожидаются пасмурными, либо с переменной облачностью. А также выпадет небольшое количество осадков в виде дождя.

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