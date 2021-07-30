Бережливость на практике. В цехе

С целью ознакомления с системой бережливого производства Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина посетили участники регионального проекта «Команда 52».

Большая часть подразделений АПЗ уже вовлечена в процесс улучшений. Есть немало конкретных примеров реализованных проектов. Поэтому сразу после экскурсии в музее истории завода делегация отправилась посмотреть все своими глазами.

– Мы показали гостям два подразделения – склад покупных комплектующих изделий (ПКИ) в ангаре №5, открытый четыре года назад, и цех №64, который является лидером по бережливому производству, – говорит начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин. – Здесь гости увидели примеры того, как бережливое производство делает рабочий процесс более эффективным и удобным. Отмечу, что успех цеха №64 связан с тем, что весь коллектив подразделения под руководством начальника вовлечен в процесс постоянных улучшений.

Бережливость на практике. В музее

Первый объект основной программы визита – склад ПКИ. Это образец логистического центра. Здесь все продумано до мелочей. Для каждого процесса – приема, проведения входного контроля, хранения и выдачи ПКИ в производство – выделены зоны, следующие друг за другом согласно движению материального потока. Особенно гостей впечатлило двухуровневое хранение комплектующих и их адресное хранение, ведь на этом складе почти 8000 номенклатурных позиций.

В цехе №64 «Команда 52» познакомилась с выпускаемой продукцией, гости увидели уникальные станки, побывали на новом складе оснастки, где также внедряется адресное хранение, узнали о ложементах – подставках для инструмента, которыми цех обеспечивает себя и другие подразделения, увидели рабочие места, организованные по принципу 5С.

Зона сортировки и оприходования на складе ПКИ

– Кажется, заводской цех, а кругом чистота и порядок. Люди работают, на местах все разложено по полочкам, – поделился впечатлением Александр Гунаев, директор Лукояновского губернского колледжа. – На территории завода газон, цветники, Доска почета. Все это создает особый внутренний мир предприятия. Здесь приятно работать. И такие отзывы поступили от всех участников, кто побывал на АПЗ в этот день.

Ирина Балагурова.

Фото Александра Барыкина.

Справка:

«Команда 52» – это проект по обучению и развитию управленческих команд муниципальных образований Нижегородской области. Запущен в январе, завершится проект в августе 2021 года. Участники проходят обучение по пяти направлениям: лидерство, проектное управление, управление изменениями, управление процессами и корпоративная культура. Задача каждой команды – разработать и запустить на территории муниципалитета проект, способствующий привлечению инвестиций, экономии бюджетных средств и оптимизации процессов.