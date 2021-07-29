Нижегородский выставочный комплекс станет филиалом художественного музея после реставрации

Здание является объектом культурного наследия. Фото: Александр Воложанин

Нижегородский выставочный комплекс после реставрации станет филиалом художественного музея. Здесь будут экспонироваться работы художников 20 века: уже в конце августа в обновленном здании откроется выставка «Кандинский, Малевич и русский авангард». Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел министр культуры Нижегородской области Олег Беркович 28 июля.

На ремонтно-восстановительные работы было направлено более 67 млн рублей, большая часть из которых – спонсорские средства.

- Здание находилось в запущенном состоянии, крыша протекала, не работала вентиляция. Комплекс работ направлен на создание полноценного музейного пространства. Здание будет открываться поэтапно, это связано с увеличением объема работ, на которые удалось привлечь внебюджетные средства, – отметил Олег Беркович.

Скоро рабочие приступят к монтажу архитектурной подсветки здания. Фото: Александр Воложанин

Здание Верхнепосадских торговых рядов на площади Минина, которое сейчас занимает Выставочный комплекс, было построено в 1840-1841 годах в стиле позднего классицизма и дважды перестраивалось – в 1904-1905-м и 1906-1907 годах. Здесь располагалась Нижегородская городская управа, сюда же на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Александра Ивановича Пискунова поступала ленинская газета «Искра». Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«Мы вывезли 170 камазов мусора»

Сейчас рабочие завершили основные наружные работы и приступили к реконструкции внутреннего пространства. В частности, они полируют паркет, который затем покроют тремя слоями лака.

- Было очень много проблем с фасадами и кровлей, – рассказал директор реставрационной компании «Гефест» Сергей Комаров. - С чердака мы вывезли около 2,5 тысячи тонн мусора – это примерно 170 «КамАЗов». В советские годы историческая часть всего фасада была утеряна и восстанавливалась кое-как. На сегодняшний день мы воссоздали фасад в соответствии с историческими материалами в первозданном облике. На 100 процентов выполнены демонтажные работы потолков и части перегородок, закончен монтаж, выполняем отделку.

Привели в порядок реставраторы и кованую лестницу здания, которая раньше была обшита гипсокартоном. Фото: Александр Воложанин

Привели в порядок реставраторы и кованую лестницу здания, которая раньше была обшита гипсокартоном. Над ее восстановлением работают одни из лучших нижегородских реставраторов по чугуну. Обновленную лестницу украсят исторические перила из каленого стекла с деревянными поручнями.

Экспозиция русского авангарда

В начале августа рабочие начнут монтировать архитектурную подсветку здания и устраивать систему кондиционирования. К 15 августа подрядчик завершит ремонт входной группы, коридора, лестницы, санузлов и гардероба, западного крыла 2-го этажа, где к открытию выставки установят современное музейное оборудование: климатическую систему и освещение.

После реставрации здесь будет постоянная экспозиция русского авангарда. Фото: Александр Воложанин

- Это будет новое выставочное пространство: НГХМ. Искусство 20 века. Здесь добавится порядка 3 тысяч квадратных метров выставочной площади, что позволит разместить постоянную экспозицию русского авангарда, продемонстрировать лучшие произведения направления социалистического реализма и работы выдающихся мастеров горьковской школы. Кроме того, здесь можно будет проводить выставки современных нижегородских художников. Статус музейного пространства дает возможность реализовывать крупные проекты российского и международных уровней, – отметил Олег Беркович.

Окончательно ремонт в Выставочном комплексе планируется завершить в сентябре 2021 года. А до этого рабочим еще предстоит отремонтировать цоколь, первый этаж, восточное крыло второго этажа, заменить водопровод и освещение. Здесь будет установлена современная система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией.