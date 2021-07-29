12 центров амбулаторной онкологической помощи откроется в Нижегородской области к 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 г. постановлением Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 г. №408 утверждена программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области» на 2019-2024 г.г. Одна из приоритетных задач программы — открытие сети центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Предпосылками к планированию и организации ЦАОП в Нижегородской области были следующие проблемы:

1) транспортная удаленность районов от онкодиспансера - 222 км от самой южной точки, 283 км от самой северной точки до г. Н.Новгорода;

2) большое количество первичных онкологических кабинетов - 88, в 45 из которых врачи-онкологи были внутренними и внешними совместителями на 0,25 ставки;

3) дефицит кадров - врачей-онкологов, рентгенологов, эндоскопистов, др.;

4) устаревшее оборудование.

В функции ЦАОП входит:

• дообследование пациентов с подозрением на злокачественные новообразования в сроки, установленные программой госгарантий,

• диспансерное наблюдение за онкологическими больными,

• оказание паллиативной помощи,

• проведение лекарственной противооопухолевой терапии в условиях дневного стационара.

Всего в период с 2019 по 2024 г.г. запланировано открытие 12 ЦАОП в Нижегородской области.

С ноября 2019 г. свои двери открыл первый ЦАОП на базе ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». Данный центр был оснащен современным диагностическим оборудованием – был полностью обновлен парк «тяжелого оборудования» – КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ-аппарат; эндоскопическое оборудование и оборудование для лабораторной службы. В ЦАОПе прием ведут 9 врачей-онкологов. Зона обслуживания – Павловский, Богородский, Сосновский, Вачский районы – свыше 190 тыс. прикрепленного населения. Центр продолжал свою работу, даже в условиях перевода Павловской ЦРБ в статус ковидного госпиталя.

В 2020 году открыты 4 ЦАОП на базе:

- ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ», зона прикрепления - Семеновский, Краснобаковский, Воскресенский, Варнавинский районы;

- ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса», зона прикрепления – Арзамасский, Ардатовский, Вадский, Перевозский, Шатковский районы;

- ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», зона прикрепления – Борский район;

- на базе ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», зона прикрепления – Балахнинский, Чкаловский районы.

Для организации работы ЦАОП в 2020 г. из регионального бюджета закуплено оборудование в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» (микроскоп), ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» (маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат), ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат).

В 2021 г. запланировано открытие еще 2-х ЦАОП на базе ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» и ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ».

30 марта 2021 г. открыт ЦАОП на базе ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», зона прикрепления - Кстовский, Дальнеконстантиновский районы.

В 2019-2020 г. в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на средства из федерального бюджета закуплено 204 единицы медицинского оборудования в 3 медицинские организации Нижегородской области — ГБУЗ НО «НОКОД», ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас». Полностью обновлен парк «тяжелого оборудования» - КТ, МРТ, УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование, оборудование для операционных и реанимации. В 2021 г. запланирована закупка еще 36 единиц медицинского оборудования.

Поставка нового оборудования позволила внедрить современные методики диагностики и лечения онкологических больных в Нижегородской области.