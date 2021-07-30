Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2021 года: 27 тысяч доз "Спутника V" поступило в Нижегородскую область
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 537 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 139,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 139 484.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 127 081 человек. За последние сутки выписали 488 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 012 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, вчера в регион поступило ещё 27 тысяч доз вакцины "Спутник V".
По данным от 29 июля, 733,4 тысячи жителей Нижегородской области уже привились от ковида.
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