Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июля 2021 года: 27 тысяч доз "Спутника V" поступило в Нижегородскую область Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 537 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 139,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 139 484.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 127 081 человек. За последние сутки выписали 488 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 012 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера в регион поступило ещё 27 тысяч доз вакцины "Спутник V".

По данным от 29 июля, 733,4 тысячи жителей Нижегородской области уже привились от ковида.

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