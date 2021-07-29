Главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «Жемчужина» Татьяна Аржанова

В каждом возрасте женщина хочет сохранить энергию, привлекательность и здоровье на долгие годы. Миссия медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина» – помощь женщинам в исполнении их желаний. Наши ежедневные усилия, знания и опыт направлены на достижение этой цели на протяжении уже почти 10 лет.

Образование

1992 г. – окончила Нижегородский медицинский институт по специальности «лечебное дело»

1995 г. – окончила клиническую ординатуру Нижегородской медицинской академии по специальности «акушерство и гинекология»

2008 г. – окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Менеджмент организации»

2010 г. – присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология»

2020 г. – повышение квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика»

2020 г. - повышение квалификации по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

2020 г. повышение квалификации по программе «Акушерство и гинекологии»

Специализация:

• Акушер-гинеколог

• Ультразвуковая диагностика

• Организация здравоохранения и общественное здоровье

Образование и степень:

врач высшей категории

Член Всероссийской ассоциации акушер-гинекологов.

Стаж 27 лет.

Прием по вопросам:

• Кольпоскопия, заболевания шейки матки, влагалища, вульвы;

• Современные методы контрацепции, в т.ч. мирена (внутриматочная система);

• Медикаментозное прерывание беременности;

• Эндокринология в акушерстве и гинекологии;

• Бесплодный брак, в т. ч. невынашивание беременности;

• Обследование и лечение заболеваний молочной железы;

• Генитальные инфекции;

• Недержание мочи: медикаментозное;

• Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП);

• Лечение заболеваний шейки матки радиоволновым методом;

• Лечение эндометриоза;

• Лечение миомы матки;

• Удаление кондилом наружных половых органов, полипов, кист и тп.

• Программы обследования;

• Подбор контрацепции;

• Терапевтическое лечение при климаксе;

• Ведение беременности;

Преимущества медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина»

• 10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

• Весь спектр диагностических, лечебных и восстановительных мероприятий одном месте, многое – в день обращения.

• Собственный стационар дневного пребывания повышенной комфортности.

• Поддержка лечащего врача.

• Высокотехнологичный лабораторный комплекс для выполнения всех видов диагностики.

• Забота, внимание, индивидуальный подход и гибкие условия получения помощи для каждой женщины.

Диагностика

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса и располагает технологиями для проведения всех видов высокоточной аналитической, аппаратной и хирургических диагностики. Результаты анализов могут быть подготовлены в день обращения и переданы пациентке по электронной почте или на руки.

Выполняются:

• кольпоскопия / видеокольпоскопия;

• видеовульвоскопия;

• УЗИ;

• аспирационная (Пайпель) биопсия;

• допплерография;

• цервикоскопия;

• все виды анализов для выявления инфекций;

• цитологические мазки;

• пап-тест для выявления предраковых состояний и рака шейки матки.

Предупредить легче, чем лечить! Не откладывайте визит к гинекологу!

Внимание! Тревожные симптомы!

• Нерегулярные месячные.

• Менструальные кровотечения стали обильными или скудными, появились сгустки, изменился цвет.

• Появились нехарактерные выделения (белесые, желтоватые, коричневые) со специфическим запахом.

• В области половых органов начались зуд и жжение.

• Половые губы набухли и покраснели.

• Внизу живота появились боли и неприятные ощущения.

• Половой контакт стал болезненным.

• При регулярной половой жизни (2-3 раза в неделю в течение 1 года) беременность не наступает.

• Либидо снизилось, появилась сухость влагалища.

• Стали проявляться климактерические расстройства: приливы, повышенная потливость, раздражительность, учащенный пульс, перепады давления.

При появлении такой симптоматики срочно запишитесь на прием к врачу медицинского центра гинекологии и акушерства «Жемчужина»:

Контактная информация:

Телефон:

8 (831) 218 05 19

Адрес:

г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б

E-mail:

madam.gemchugina@yandex.ru

Сайт https://medgem-nn.ru/

Режим работы:

будни - с 9:00 до 19:00,

суббота - 9.00 до 12.00