Врач высшей категории медицинского центра «Жемчужина»: терапевт, гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики Дружкова Оксана Васильевна.

Терапевт – это первый врач, который встречает Вас в нашем медицинском центре. Именно ему предстоит на основании знакомства с пациентом, анализа всех его жалоб, изучения всех симптомов, выявить природу заболевания и определить направление для дальнейшей, более точной и глубокой диагностики и лечения. Это специалист высокой квалификации, настоящий врач-универсал, от профессионализма и опыта которого напрямую зависят точность диагноза и правильность лечения пациента.

Дружкова О.В. является специалистом по общим заболеваниям. Сфера ее компетенции охватывает все направления медицины. Именно поэтому, в случае возникновения любых симптомов, недомогания лучше не ставить себе диагноз самостоятельно, а записаться на прием.

При необходимости после первичного осмотра Вы сможете в тот же день сдать ряд анализов в лаборатории нашей клиники, сделать на приеме у терапевта ЭКГ, получить заключение и по результатам получить рекомендации как терапевта, таких и других узких специалистов медицинского центра «Жемчужина» с целью дополнительного обследования, лечения или совместного наблюдения.

Энциклопедические знания опытного врача позволяют экономить деньги и время пациента: подобрав комплексную программу лечения, доктор направит больного по кратчайшему пути к здоровью.

Помните: чем раньше Вы начнете лечение, тем эффективнее оно будет.

Консультация терапевта рекомендована при появлении следующих симптомов:

• повышенная температура;

• боль в горле, кашель, наличие хрипов

• слабость, недомогание и упадок сил, головокружения

• затруднение дыхания, одышка;

• повышенное или пониженное артериальное давление, нестабильность давления;

• онемение или покалывание в руках и ногах;

• нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в том числе изжога и тошнота, запоры или диарея;

• отсутствие аппетита;

• быстрая потеря или набор веса;

• вздутие живота (метеоризм);

• потливость;

• мелькание «мушек» перед глазами;

• отеки на ногах или отечность век по утрам;

• жажда, сухость во рту;

• боли различной локализации (в животе, пояснице, в грудной клетке, конечностях и т. д.);

• проблемы со сном, стресс, депрессия

• и многие другие

В арсенале врача – профилактические программы для своевременного выявления болезней, основанные на клинических рекомендациях и протоколах ведения пациентов, большой опыт ведения беременных с экстрагенитальной патологией, ведение дневного стационара.

Медицинский центр «Жемчужина» для тех, кто привык к лучшему!

Образование

1999 г. – окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело»

2020 г. – повышение квалификации по программе «Терапия»

2015 г. – профессиональная переподготовка по специальности «Гастроэнтерология»

2020 г. – повышение квалификации по программе «Гастроэнтерология»

2018 г.- профессиональная переподготовка по специальности « Функциональная диагностика»

2016 г.-2021г. – повышение квалификации по программе «Современные методы диагностики и обследования злокачественных опухолей, "Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", "Клиническая диабетология и ожирение," "Особенности течения внутренней патологии у беременных"», « Полиморбидный пациент», « Новая коронавирусная инфекция COVID-19, клинические рекомендации»

2016 -2021гг. постоянно принимает участие в межрегиональной научно-практической конференции по программе «Современная гастроэнтерология: Что нужно знать практическому врачу?»

2016 г. - участие в Весенней выездной сессии Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА по программе «Успехи гастроэнтерологии: наука и практика»

2017 г. – участие в региональной научно-практической конференции «Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с разборами клинических случаев актуальных заболеваний ЖКТ»

2017 г. - участвовала в Весенней выездной сессии Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА по программе «Инновационная гастроэнтерология»

2020-2021 гг.- принимала участие в различных образовательных курсах и конференциях : Интернет-конференция "Опыт пандемии, знания и размышления в диалогах с учеными и врачами", Интернет-конференция "Школа клинического диагноза академика Ивашкина В.Т.", Клинический симпозиум "Новые направления в гепатологии: гипераммониемия и ее последствия в различных ситуациях" в рамках II дня XXV Международного ежегодного конгресса "Гепатология сегодня", Научно-практическая монотематическая конференция: "Гастроэнтерология и пандемия COVID-19" в рамках "119 весенней сессии Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии", Научно-практическая школа-семинар с международным участием "Петербургская весна гепатологии", Образовательная школа РНМОТ для терапевтов, Онлайн-конференция “Микробиота ЖКТ у детей и взрослых. Вирусы и бактерии”II Международная конференция гепатологов и многие другие.

Специализация:

• Терапевт

• Гастроэнтеролог

• Врач функциональной диагностики

Образование и степень:

Врач высшей категории

Член Всероссийской ассоциации гастроэнтерологов

Член Всероссийской ассоциации терапевтов

Эксперт комиссии по аккредитации в ПИМУ

Стаж более 20 лет.

Гастроэнтерология

Как отмечают медики, в последние десятилетия у жителей мегаполиса наблюдается стабильный значительный рост заболеваний ЖКТ. Увы, но на прием к гастроэнтерологу приходят не только пожилые люди, но и подростки, а проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются даже у младенцев.

Основные причины, вызывающие патологии – неправильное, нерегулярное и несбалансированное питание, нестабильность экологической обстановки, бесконтрольный прием лекарственных средств, стрессы, вредные привычки. Частота врожденных и приобретенных заболеваний – причина того, что врач-гастроэнтеролог стал одним из популярных специалистов.

Консультация гастроэнтеролога дает определить методы своевременной диагностики, на результатах которой строится тактика лечения острых и хронических заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Дружкова О.В. помогает полностью вылечить заболевание, не заглушая симптомы, а назначая эффективное лечение, направленное на устранение основной причины.

Дружкова О.В. - опытный врач, способный выявить заболевание на ранних этапах, спланировать индивидуальное лечение, оказывает действенную врачебную помощь, может выявить любую патологию даже в начальной бессимптомной стадии заболевания.

На первичном приеме врач-гастроэнтеролог собирает анамнез, уточняет информацию по жалобам, о питании, образе жизни и условиях работы. Хорошо, если пациент ведет дневник питания – это бесценная информация для врача, на основе которой можно вычленить пищевые аллергены (если они имеются) и выявить факторы, негативно влияющие на состояние ЖКТ. На повторных приемах проводится коррекция лечения и контроль анализов и необходимых обследований.

После беседы врач-гастроэнтеролог проводит осмотр слизистых, кожных покровов, пальпацию брюшной области. Получив представление о состоянии пациента, доктор обсуждает план необходимого обследования. Высокоинформативные методы диагностики, применяемые Дружковой О.В., дают возможность обнаруживать болезнь на ранней стадии и немедленно приступать к медикаментозному или хирургическому лечению. С целью облегчения состояния пациента для купирования синдрома при сильной боли сразу предлагается схема лечения.

. Полноценное лечение в медицинском центре «Жемчужина» доступно всем пациентам. Диагностика проходит в комфортных условиях

Болезнь – это не повод для страданий, а всего лишь шаг на пути к выздоровлению.

Приходите – и мы Вам поможем!

Контактная информация:

Телефон:

8 (831) 218 05 19

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г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б

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будни - с 9:00 до 19:00,

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