Врач высшей категории медицинского центра «Жемчужина»: терапевт, гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики Дружкова Оксана Васильевна.
Терапевт – это первый врач, который встречает Вас в нашем медицинском центре. Именно ему предстоит на основании знакомства с пациентом, анализа всех его жалоб, изучения всех симптомов, выявить природу заболевания и определить направление для дальнейшей, более точной и глубокой диагностики и лечения. Это специалист высокой квалификации, настоящий врач-универсал, от профессионализма и опыта которого напрямую зависят точность диагноза и правильность лечения пациента.
Дружкова О.В. является специалистом по общим заболеваниям. Сфера ее компетенции охватывает все направления медицины. Именно поэтому, в случае возникновения любых симптомов, недомогания лучше не ставить себе диагноз самостоятельно, а записаться на прием.
При необходимости после первичного осмотра Вы сможете в тот же день сдать ряд анализов в лаборатории нашей клиники, сделать на приеме у терапевта ЭКГ, получить заключение и по результатам получить рекомендации как терапевта, таких и других узких специалистов медицинского центра «Жемчужина» с целью дополнительного обследования, лечения или совместного наблюдения.
Энциклопедические знания опытного врача позволяют экономить деньги и время пациента: подобрав комплексную программу лечения, доктор направит больного по кратчайшему пути к здоровью.
Помните: чем раньше Вы начнете лечение, тем эффективнее оно будет.
Консультация терапевта рекомендована при появлении следующих симптомов:
• повышенная температура;
• боль в горле, кашель, наличие хрипов
• слабость, недомогание и упадок сил, головокружения
• затруднение дыхания, одышка;
• повышенное или пониженное артериальное давление, нестабильность давления;
• онемение или покалывание в руках и ногах;
• нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в том числе изжога и тошнота, запоры или диарея;
• отсутствие аппетита;
• быстрая потеря или набор веса;
• вздутие живота (метеоризм);
• потливость;
• мелькание «мушек» перед глазами;
• отеки на ногах или отечность век по утрам;
• жажда, сухость во рту;
• боли различной локализации (в животе, пояснице, в грудной клетке, конечностях и т. д.);
• проблемы со сном, стресс, депрессия
• и многие другие
В арсенале врача – профилактические программы для своевременного выявления болезней, основанные на клинических рекомендациях и протоколах ведения пациентов, большой опыт ведения беременных с экстрагенитальной патологией, ведение дневного стационара.
Медицинский центр «Жемчужина» для тех, кто привык к лучшему!
Образование
1999 г. – окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело»
2020 г. – повышение квалификации по программе «Терапия»
2015 г. – профессиональная переподготовка по специальности «Гастроэнтерология»
2020 г. – повышение квалификации по программе «Гастроэнтерология»
2018 г.- профессиональная переподготовка по специальности « Функциональная диагностика»
2016 г.-2021г. – повышение квалификации по программе «Современные методы диагностики и обследования злокачественных опухолей, "Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", "Клиническая диабетология и ожирение," "Особенности течения внутренней патологии у беременных"», « Полиморбидный пациент», « Новая коронавирусная инфекция COVID-19, клинические рекомендации»
2016 -2021гг. постоянно принимает участие в межрегиональной научно-практической конференции по программе «Современная гастроэнтерология: Что нужно знать практическому врачу?»
2016 г. - участие в Весенней выездной сессии Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА по программе «Успехи гастроэнтерологии: наука и практика»
2017 г. – участие в региональной научно-практической конференции «Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с разборами клинических случаев актуальных заболеваний ЖКТ»
2017 г. - участвовала в Весенней выездной сессии Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА по программе «Инновационная гастроэнтерология»
2020-2021 гг.- принимала участие в различных образовательных курсах и конференциях : Интернет-конференция "Опыт пандемии, знания и размышления в диалогах с учеными и врачами", Интернет-конференция "Школа клинического диагноза академика Ивашкина В.Т.", Клинический симпозиум "Новые направления в гепатологии: гипераммониемия и ее последствия в различных ситуациях" в рамках II дня XXV Международного ежегодного конгресса "Гепатология сегодня", Научно-практическая монотематическая конференция: "Гастроэнтерология и пандемия COVID-19" в рамках "119 весенней сессии Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии", Научно-практическая школа-семинар с международным участием "Петербургская весна гепатологии", Образовательная школа РНМОТ для терапевтов, Онлайн-конференция “Микробиота ЖКТ у детей и взрослых. Вирусы и бактерии”II Международная конференция гепатологов и многие другие.
Специализация:
• Терапевт
• Гастроэнтеролог
• Врач функциональной диагностики
Образование и степень:
Врач высшей категории
Член Всероссийской ассоциации гастроэнтерологов
Член Всероссийской ассоциации терапевтов
Эксперт комиссии по аккредитации в ПИМУ
Стаж более 20 лет.
Гастроэнтерология
Как отмечают медики, в последние десятилетия у жителей мегаполиса наблюдается стабильный значительный рост заболеваний ЖКТ. Увы, но на прием к гастроэнтерологу приходят не только пожилые люди, но и подростки, а проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются даже у младенцев.
Основные причины, вызывающие патологии – неправильное, нерегулярное и несбалансированное питание, нестабильность экологической обстановки, бесконтрольный прием лекарственных средств, стрессы, вредные привычки. Частота врожденных и приобретенных заболеваний – причина того, что врач-гастроэнтеролог стал одним из популярных специалистов.
Консультация гастроэнтеролога дает определить методы своевременной диагностики, на результатах которой строится тактика лечения острых и хронических заболеваний. Врач-гастроэнтеролог Дружкова О.В. помогает полностью вылечить заболевание, не заглушая симптомы, а назначая эффективное лечение, направленное на устранение основной причины.
Дружкова О.В. - опытный врач, способный выявить заболевание на ранних этапах, спланировать индивидуальное лечение, оказывает действенную врачебную помощь, может выявить любую патологию даже в начальной бессимптомной стадии заболевания.
На первичном приеме врач-гастроэнтеролог собирает анамнез, уточняет информацию по жалобам, о питании, образе жизни и условиях работы. Хорошо, если пациент ведет дневник питания – это бесценная информация для врача, на основе которой можно вычленить пищевые аллергены (если они имеются) и выявить факторы, негативно влияющие на состояние ЖКТ. На повторных приемах проводится коррекция лечения и контроль анализов и необходимых обследований.
После беседы врач-гастроэнтеролог проводит осмотр слизистых, кожных покровов, пальпацию брюшной области. Получив представление о состоянии пациента, доктор обсуждает план необходимого обследования. Высокоинформативные методы диагностики, применяемые Дружковой О.В., дают возможность обнаруживать болезнь на ранней стадии и немедленно приступать к медикаментозному или хирургическому лечению. С целью облегчения состояния пациента для купирования синдрома при сильной боли сразу предлагается схема лечения.
. Полноценное лечение в медицинском центре «Жемчужина» доступно всем пациентам. Диагностика проходит в комфортных условиях
Болезнь – это не повод для страданий, а всего лишь шаг на пути к выздоровлению.
Приходите – и мы Вам поможем!
Контактная информация:
Телефон:
8 (831) 218 05 19
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г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б
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