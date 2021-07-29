На пути любви и верности

Новый туристический маршрут пройдет через Нижегородскую область.

Новый туристический маршрут «Путь любви и верности» по следам святых Петра и Февронии пройдет через Нижегородскую область. По словам организаторов, он направлен на то, чтобы деньги из Москвы перетекали на развитие российской глубинки.

Десять дней в лесах

Маршрут проходит через три области: Рязанскую, Нижегородскую и Владимирскую. Именно здесь разворачивались события, описанные известным публицистом эпохи Ивана Грозного – Ермолаем-Еразмом в «Повести о Петре и Февронии». Уже в XVI веке история о судьбе и жизненных перипетиях новых муромских чудотворцев воспринималась как гимн силе любви.

Маршрут проходит через три области: Рязанскую, Нижегородскую и Владимирскую.

Напомним, что жила Феврония, дочь «древолазца», то есть крестьянина, добывающего дикий мед, в селе Ласково, в то время это Рязанское княжество, а сейчас Рязанская область. Ее будущий муж - князь Петр — приехал к ней для избавления от проказы из Мурома, который в XII-XIV веках, к этому времени, как считают исследователи, относятся описанные в повести события, был центром самостоятельного княжества. В настоящее время город находится во Владимирской области. Маршрут из Мурома в Ласково пролегал через современную Выксу.

Именно по этому маршруту, только из Рязани, десять дней в прошлом году шла пешком дочь известного актера Ивана Охлобыстина Анфиса со своим будущим мужем. Как считает Анфиса, это дало ей возможность найти себя и свои корни, разобраться в отношениях и понять, что ты действительно хочешь в жизни. Теперь она приглашает и других последовать своему примеру.

По этому маршруту, только из Рязани, десять дней в прошлом году шла пешком дочь известного актера Ивана Охлобыстина Анфиса

- Маршрут показывает, как прекрасна Россия, - поделилась Анфиса впечатлением. - Мы только два раза ночевали в отеле, на остальные ночи нас пускали местные жители, поэтому мы узнали, насколько приветливы наши люди.

Оказалось, что путь Петра и Февронии работает: сразу после похода молодые люди поженились. Кстати, был на маршруте и сын писателя-нижегородца Захара Прилепина, который тоже нашел свою вторую половинку. Теперь Анфиса в Рязани стала продюсером Есенин-центра, который открылся 26 июля этого года и который курирует и популяризирует новый туристический маршрут «Москва-Рязань-Выкса-Муром». Как сообщили организаторы, он входит в более масштабный проект «1000 городов», реализуемый деятелями культуры.

Планируется, что хранители маршрута помогут туристам ориентироваться на местности.

Хранители заповедных мест

Что же интересного можно увидеть на новом маршруте? С кем познакомиться? Например, Елатьма — древнее и в прошлом прекрасное поселение. В XVIII веке там было 13 церквей.

- Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Державин — все имели к нам отношение, - говорит глава Елатомского городского поселения, а теперь и хранитель маршрута Людмила Анфимова.

По ее словам, она с удовольствием будет встречать группы и рассказывать о заповедных местах своего края. Планируется, что хранители маршрута помогут туристам ориентироваться на местности. Во время презентации маршрута Людмила Анфимова, как и другие хранители получили грамоты и печати, которые позволят выдавать подорожные грамоты туристам, идущим по маршруту Петра и Февроньи.

Пока хранители определились только у четырех поселений, через которые будут проходить группы.

Пока хранители определились только у четырех поселений, через которые будут проходить группы. Это Спасск-Рязанский, Ижевское, Елатьма и Выкса, хранителем последнего стал главный редактор сайта «Выксавкурсе» Станислав Гельц. Желающие рассказать о других поселениях также могут присоединиться. Инициатор проекта, писатель, публицист, член центрального штаба ОНФ Захар Прилепин на открытии Есенин-центра пригласил откликнуться краеведов, экскурсоводов, владельцев культурных и туристических объектов Нижегородской области, которые готовы стать хранителями их участка пути.

Захар Прилепин на открытии Есенин-центра пригласил откликнуться краеведов, экскурсоводов, владельцев культурных и туристических объектов, которые могут стать хранителями.

На открытии был анонсирован конкурс молодых литераторов в рамках литературной мастерской Захара Прилепина. Двадцать победителей творческого конкурса отправятся в экспедицию культурно-туристического проекта «Путь любви и верности. По следам Петра и Февронии» по Рязанской, Нижегородской и Владимирской областям под руководством «хранителей маршрута» - краеведов из городов и деревень, по которым проходит турмаршрут. По завершению экспедиции участники выпустят литературный сборник, его популяризирующий.

- Путь Петра и Февронии охватывает важнейшие территории становления русской государственности, - заметил Захар Прилепин. - Кроме того, у нас печальная ситуация с демографией и нравственностью в России, поэтому мы развиваем и внутренний туризм, и закладываем общение людей, которые ищут вторую половинку. Надеемся, что люди заново откроют для себя удивительные маршруты, бесподобные по красоте и насыщенности.

Кстати, по мнению Дмитрия Кузнецова,руководителя Культурного фронта, этот маршрут не только для молодых, но и для родителей, которые хотят побыть вместе с детьми и показать им Россию.

- Современный мир пытается «оттянуть» отцов от детей, а это ужасно для ребенка, поэтому в этом маршруте для меня кажется важным момент, когда можно посадить детей в машину и отправиться по интересным местам, а дорогой общаться. Ты едешь от одного краеведа к другому, у тебя есть легенда, сборник рассказов, ты понимаешь, с чем встретишься. Есть экскурсоводы, которые тебе все расскажут. Ты счастлив, что проводишь время с детьми, - поделился Дмитрий.

Светлана Муратова.

Маршрут показывает, как прекрасна Россия.

СПРАВКА

Арт-пространство на Щедрина, 21 в Рязани, станет одной из площадок Есенин-центра, создание которого было обещано в прошлом году Захаром Прилепиным, «Добровольцами культуры ОНФ» и получило поддержку правительства региона.

Новый культурный центр разместился в отреставрированном здании старинной городской усадьбы рубежа XIX-XX веков, являющейся составной частью единственного сохранившегося в городе ансамбля памятников рязанского деревянного зодчества. Помимо творческих площадок арт-пространство включит в себя экспозицию из более чем 700 экспонатов, посвященных творчеству Сергея Есенина, а также уже начавшую работу первую в России градозащитную мастерскую и градозащитный штаб.