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Общество29 июля 2021 11:19

На пути любви и верности

Новый туристический маршрут пройдет через Нижегородскую область
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Новый туристический маршрут пройдет через Нижегородскую область.

Новый туристический маршрут пройдет через Нижегородскую область.

Новый туристический маршрут «Путь любви и верности» по следам святых Петра и Февронии пройдет через Нижегородскую область. По словам организаторов, он направлен на то, чтобы деньги из Москвы перетекали на развитие российской глубинки.

Десять дней в лесах

Маршрут проходит через три области: Рязанскую, Нижегородскую и Владимирскую. Именно здесь разворачивались события, описанные известным публицистом эпохи Ивана Грозного – Ермолаем-Еразмом в «Повести о Петре и Февронии». Уже в XVI веке история о судьбе и жизненных перипетиях новых муромских чудотворцев воспринималась как гимн силе любви.

Маршрут проходит через три области: Рязанскую, Нижегородскую и Владимирскую.

Маршрут проходит через три области: Рязанскую, Нижегородскую и Владимирскую.

Напомним, что жила Феврония, дочь «древолазца», то есть крестьянина, добывающего дикий мед, в селе Ласково, в то время это Рязанское княжество, а сейчас Рязанская область. Ее будущий муж - князь Петр — приехал к ней для избавления от проказы из Мурома, который в XII-XIV веках, к этому времени, как считают исследователи, относятся описанные в повести события, был центром самостоятельного княжества. В настоящее время город находится во Владимирской области. Маршрут из Мурома в Ласково пролегал через современную Выксу.

Именно по этому маршруту, только из Рязани, десять дней в прошлом году шла пешком дочь известного актера Ивана Охлобыстина Анфиса со своим будущим мужем. Как считает Анфиса, это дало ей возможность найти себя и свои корни, разобраться в отношениях и понять, что ты действительно хочешь в жизни. Теперь она приглашает и других последовать своему примеру.

По этому маршруту, только из Рязани, десять дней в прошлом году шла пешком дочь известного актера Ивана Охлобыстина Анфиса

По этому маршруту, только из Рязани, десять дней в прошлом году шла пешком дочь известного актера Ивана Охлобыстина Анфиса

- Маршрут показывает, как прекрасна Россия, - поделилась Анфиса впечатлением. - Мы только два раза ночевали в отеле, на остальные ночи нас пускали местные жители, поэтому мы узнали, насколько приветливы наши люди.

Оказалось, что путь Петра и Февронии работает: сразу после похода молодые люди поженились. Кстати, был на маршруте и сын писателя-нижегородца Захара Прилепина, который тоже нашел свою вторую половинку. Теперь Анфиса в Рязани стала продюсером Есенин-центра, который открылся 26 июля этого года и который курирует и популяризирует новый туристический маршрут «Москва-Рязань-Выкса-Муром». Как сообщили организаторы, он входит в более масштабный проект «1000 городов», реализуемый деятелями культуры.

Планируется, что хранители маршрута помогут туристам ориентироваться на местности.

Планируется, что хранители маршрута помогут туристам ориентироваться на местности.

Хранители заповедных мест

Что же интересного можно увидеть на новом маршруте? С кем познакомиться? Например, Елатьма — древнее и в прошлом прекрасное поселение. В XVIII веке там было 13 церквей.

- Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Державин — все имели к нам отношение, - говорит глава Елатомского городского поселения, а теперь и хранитель маршрута Людмила Анфимова.

По ее словам, она с удовольствием будет встречать группы и рассказывать о заповедных местах своего края. Планируется, что хранители маршрута помогут туристам ориентироваться на местности. Во время презентации маршрута Людмила Анфимова, как и другие хранители получили грамоты и печати, которые позволят выдавать подорожные грамоты туристам, идущим по маршруту Петра и Февроньи.

Пока хранители определились только у четырех поселений, через которые будут проходить группы.

Пока хранители определились только у четырех поселений, через которые будут проходить группы.

Пока хранители определились только у четырех поселений, через которые будут проходить группы. Это Спасск-Рязанский, Ижевское, Елатьма и Выкса, хранителем последнего стал главный редактор сайта «Выксавкурсе» Станислав Гельц. Желающие рассказать о других поселениях также могут присоединиться. Инициатор проекта, писатель, публицист, член центрального штаба ОНФ Захар Прилепин на открытии Есенин-центра пригласил откликнуться краеведов, экскурсоводов, владельцев культурных и туристических объектов Нижегородской области, которые готовы стать хранителями их участка пути.

Захар Прилепин на открытии Есенин-центра пригласил откликнуться краеведов, экскурсоводов, владельцев культурных и туристических объектов, которые могут стать хранителями.

Захар Прилепин на открытии Есенин-центра пригласил откликнуться краеведов, экскурсоводов, владельцев культурных и туристических объектов, которые могут стать хранителями.

На открытии был анонсирован конкурс молодых литераторов в рамках литературной мастерской Захара Прилепина. Двадцать победителей творческого конкурса отправятся в экспедицию культурно-туристического проекта «Путь любви и верности. По следам Петра и Февронии» по Рязанской, Нижегородской и Владимирской областям под руководством «хранителей маршрута» - краеведов из городов и деревень, по которым проходит турмаршрут. По завершению экспедиции участники выпустят литературный сборник, его популяризирующий.

- Путь Петра и Февронии охватывает важнейшие территории становления русской государственности, - заметил Захар Прилепин. - Кроме того, у нас печальная ситуация с демографией и нравственностью в России, поэтому мы развиваем и внутренний туризм, и закладываем общение людей, которые ищут вторую половинку. Надеемся, что люди заново откроют для себя удивительные маршруты, бесподобные по красоте и насыщенности.

Кстати, по мнению Дмитрия Кузнецова,руководителя Культурного фронта, этот маршрут не только для молодых, но и для родителей, которые хотят побыть вместе с детьми и показать им Россию.

- Современный мир пытается «оттянуть» отцов от детей, а это ужасно для ребенка, поэтому в этом маршруте для меня кажется важным момент, когда можно посадить детей в машину и отправиться по интересным местам, а дорогой общаться. Ты едешь от одного краеведа к другому, у тебя есть легенда, сборник рассказов, ты понимаешь, с чем встретишься. Есть экскурсоводы, которые тебе все расскажут. Ты счастлив, что проводишь время с детьми, - поделился Дмитрий.

Светлана Муратова.

Маршрут показывает, как прекрасна Россия.

Маршрут показывает, как прекрасна Россия.

СПРАВКА

Арт-пространство на Щедрина, 21 в Рязани, станет одной из площадок Есенин-центра, создание которого было обещано в прошлом году Захаром Прилепиным, «Добровольцами культуры ОНФ» и получило поддержку правительства региона.

Новый культурный центр разместился в отреставрированном здании старинной городской усадьбы рубежа XIX-XX веков, являющейся составной частью единственного сохранившегося в городе ансамбля памятников рязанского деревянного зодчества. Помимо творческих площадок арт-пространство включит в себя экспозицию из более чем 700 экспонатов, посвященных творчеству Сергея Есенина, а также уже начавшую работу первую в России градозащитную мастерскую и градозащитный штаб.

БИЗНЕС-ПРЕСС