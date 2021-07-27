«Нижний Новгород» дебютировал в Тинькофф РПЛ сухой победой над «Сочи». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Футбольная команда «Нижний Новгород» со счетом 1:0 обыграла «Сочи» в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-лиги, состоявшемся 26 июля.

Матч проходил при пустых трибунах, в непривычной для высшего футбольного дивизиона тишине. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой региональный Роспотребнадзор ввел строгие ограничения на эту встречу. И все же такая обстановка не помешала командам создавать острые моменты у ворот друг друга. Так, на 17-й минуте вратарь хозяев Артур Нигматуллин отразил штрафной в исполнении полузащитника Кристиана Нобоа. Тот же Нобоа позднее сделал пас в штрафную зону, но это также не помогло открыть счет.

Сочинская команда продолжительное время удерживала игровое преимущество, но правило «не забиваешь ты – забьют тебе» сработало и в этот раз. После нескольких неудачных атак игроки нижегородской команды нашли брешь в обороне соперника. На 68-й минуте встречи Игорь Горбунов устремился к воротам и в одно касание отправил мяч в нижний угол. На мгновение показалось, что удар получился неудачным, но вратарь «Сочи» не смог дотянуться до мяча. Этот гол стал решающим. Опровергая все прогнозы аналитиков, «Нижний Новгород» выиграл футбольный поединок всухую и заработал свои первые 3 очка в Премьер-лиге.

- «Сочи» - очень хорошая команда, обученная, с качественными футболистами в составе, - сказал главный тренер ФК «НН» Александр Кержаков после матча. - Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом, на то он и футбол, тем и интересен. Я благодарен ребятам за их самоотдачу и выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне - и ментально, и физически. Но они выполнили то, о чем мы договаривались и использовали тот момент, который у них был. Очень здорово, что мы начали сезон с исторической победы для клуба и его болельщиков.

В заключение тренер отметил, что очень рад за всех дебютантов Лиги. С ним согласен и лучший игрок матча Артур Нигматуллин.

- Лучшей сегодня была вся наша команда. Ребята заблокировали много опасных ударов, и я не так часто вступал в игру. Всех - с первой победой в Премьер-лиге! – цитирует футболиста пресс-служба нижегородского клуба.

Следующий матч «Нижний Новгород» проведет 1 августа на выезде с «Уралом» из Екатеринбурга. Ближайшая домашняя игра состоится 14 августа с «Уфой».