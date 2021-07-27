Амфитеатр и променад до Стрелки: Благоустройство Окской набережной идет в Нижнем Новгороде

Благоустройство Окской набережной идет в Нижнем Новгороде. ФОТО: ИРГСНО

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство Окской набережной. Еще недавно там была совсем запущенная территория, поэтому горожане сюда заглядывали редко. Однако сейчас территория уже заметно преобразилась.

- В ходе благоустройства на набережной у Канавинского моста появится амфитеатр с видом на реку, - рассказали в Институте развития городской среды. – Также будет обустроен проход на верхнюю причальную стенку, где вместо парковки будет парк и променад до Стрелки.

Еще недавно там была совсем запущенная территория, поэтому горожане сюда заглядывали редко. ФОТО: ИРГСНО

Сейчас на территории Окской набережной прокладывают тропиночную сеть и благоустраивают газоны. Также там идут работы по мощению и перекрашиваются ограждения вдоль берега.

Сейчас на территории Окской набережной прокладывают тропиночную сеть. ФОТО: ИРГСНО

- К 1 августа здесь появятся около трех тысяч деревьев и кустарников, а также 10 тысяч квадратных метров газона, - рассказали в Институте. – Уже сейчас около моста можно увидеть очертания монтируемого амфитеатра. А рядом появится проход под мостом.

К 1 августа здесь появятся около трех тысяч деревьев и кустарников. ФОТО: ИРГСНО

В настоящее время работы завершены на 80%. После этого стартуют работы по монтажу освещения. Затем начнется монтаж малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн и смотровых лестниц.