Спа-салон для животных: В «Лимпопо устанавливают специальные щетки-чесалки. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Настоящий массажный спа-салон для животных теперь появится в нижегородском зоопарке «Лимпопо». И все благодаря новым щеткам-чесалкам, установленным в вольерах. Сейчас эксклюзивной обновкой уже обзавелись зубры, яки, овцебыки и хайленды. В скором времени такие же наборы появятся в апартаментах у верблюдов и других пушистых жильцов.

Обитатели зоопарка уже оценили это ноу-хау по достоинству. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Все это делается для того, чтобы животным было максимально комфортно, - пояснил директор зоопарка Владимир Герасичкин. - Ведь правила гигиены должно соблюдать не только нам с вами, но и братьям нашим меньшим. Самоочищение для них – наиважнейший процесс. Это залог хорошего самочувствия и настроения. К тому же определённые физиологические процессы, например, линька, происходят независимо от того, в зоопарке ли проживает животное или в естественной среде. И если в природе натуральной чесалкой для того же зубра служат кусты и деревья, в зоопарке эту функцию на себя возьмут специальные устройства.

Значение этих чесалок трудно переоценить. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Значение этих чесалок трудно переоценить. С одной стороны, они помогают очистить кожу от загрязнений, с другой – массируют мышцы и улучшают подкожное кровообращение. К тому же, для животных это стало настоящим развлечением - согласитесь, любому зверьку приятно пободаться с такой игрушкой. Как уверяют в зоопарке, пользоваться ими можно будет и зимой. Так что скучать питомцам зоопарка «Лимпопо» точно не придется.