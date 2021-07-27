Лучшая медсестра России работает в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко.

В июле 2021 года центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации подвела итоги и определила победителей всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучшая медицинская сестра» первое место заняла Нина Гонзюх, операционная медсестра операционного блока Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко.

- Нина Гонзюх работает в больнице им. Н. А. Семашко с ноября 2013 года. Это грамотный и высококвалифицированный специалист среднего звена, который может справиться с любой поставленной задачей. Имея большой практический опыт, она постоянно обучается и делится собственными знаниями с коллегами. За последние три года Нина Гонзюх ассистировала при 7903 операциях», - сообщил главный врач областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Николай Миронов.