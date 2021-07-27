Партия «Новые люди» поддержит нижегородские таланты.

В Нижнем Новгороде при поддержке партии «Новые люди» откроется творческое объединение из Арзамаса «Вместе с музыкой». Здесь все желающие смогут проявить себя и показать свои таланты.

- У нас нет строгих правил приема или отбора. Мы не предъявляем никаких требований к возрасту и образованию, - рассказал руководитель коллектива “Вместе с музыкой”, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Юлия Гусякова. - Чтобы войти в наш коллектив, у людей должно быть только желание творить и помогать другим. Наши главные принципы – это добровольность и свобода самовыражения. В наш коллектив мы ждем певцов, актеров и танцоров. Мы уверены, что у нас интересно будет всем.

Сама руководитель коллектива Юлия Гусякова обладает огромным профессиональным опытом.

В партии «Новые люди» уверены, что у этого проекта впереди большое будущее. И он может наладить культурные связи между Нижним Новгородом и Арзамасом.

- Для нашей партии главное - люди. Я знаю Юлию и ее супруга Михаила (прим. - руководитель арзамасского офиса «Новых людей»). Это молодые, активные и талантливые ребята, - отметил секретарь нижегородского регионального отделения Новых людей Михаил Холин. - Они занимаются своим делом с энергией и энтузиазмом, это восхищает. У них масса интересных идей, которые мы готовы поддерживать.

Коллектив «Вместе с музыкой» широко известен в Арзамасе и за его пределами. Больше трех лет он занимается организацией концертов и благотворительных мероприятий. При этом все вырученные деньги за выступления идут на благотворительность – поддержку детских домов, реабилитационных центров, домов престарелых и приютов для животных.

В партии «Новые люди» уверены, что у этого проекта впереди большое будущее.

Сама руководитель коллектива Юлия Гусякова обладает огромным профессиональным опытом. Она закончила Нижегородский музыкальный педагогический колледж им. Балакирева по специальности “Музыкальный руководитель”.

- Я уверена, что опыт работы в небольшом городе Арзамасе пригодится мне для работы в Нижнем Новгороде, - отметила Юлия Гусякова. - Людям важно знать, что их творчество оценят, что они востребованы. К нам приходят и дети, и взрослые.

При этом неважно – идет ли речь о профессиональном танцоре или человек просто любит петь для друзей. В коллективе уверены – люди талантливы независимо от возраста. Именно поэтому в коллективе «Вместе с музыкой» участвуют люди от 14 до 35 лет. И это не предел.

- Мы уже давно работаем в Арзамасе, на наши аккаунты в социальных сетях подписаны более тысячи человек, - напомнила Юлия Гусякова. - Планируем развиваться дальше и открыть набор в Нижнем Новгороде.

Сейчас коллектив планируется создать «творческий мост» между Нижним Новгородом и Арзамасом. И сотрудничество с парией «Новые люди» даст шанс коллективу заявить о себе и расширить состав.

- Мой супруг Михаил с прошлого года руководит арзамасским офисом «Новых людей». У него много знакомых и в нижегородском региональном отделении партии. И эти связи, которые в хорошем смысле помогают людям достигать новых целей. В перспективе мы планируем создавать не только детские коллективы, но и аналог “Бурановских бабушек”. Пожилые люди тоже хотят танцевать, петь и дарить окружающим хорошее настроение.

По мнению Рустама Досаева, партия должна сотрудничать с подобными объединениями по всей области.

По мнению представителей партии «Новые люди», партия должна сотрудничать с подобными объединениями по всей области.

- “Вместе с музыкой” - отличный коллектив. Они делают важное дело, успешно совмещают благотворительность и творчество, - отметил сторонник партии «Новые люди» Рустам Досаев. - Благодаря таким организациям дети и старшее поколение могут поближе узнать друг друга. Молодежь дает энергию, наши бабушки и дедушки - мудрость. Было бы здорово, если бы на территории Нижегородской области появилась целая творческая сеть. И начало этому уже положено”.